Noticias de la semana: De SIX en Madrid a los bombazos del West End

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La actualidad del teatro musical ha arrancado con fuerza este mes de septiembre, marcando el pistoletazo de salida a una temporada repleta de grandes emociones tanto en España como al otro lado de las fronteras. En Madrid, la gran protagonista indiscutible ha sido la corte Tudor con el inicio de las esperadas previas de SIX en el Teatro Gran Vía, calentando motores de cara a su inminente estreno oficial el próximo 17 de septiembre. Sin embargo, la semana también nos deja una noticia agridulce para los fans de Oz: se ha anunciado que esta próxima temporada de WICKED será la última en la capital, aunque la ilusión se mantiene intacta al ver las primeras imágenes oficiales de Lucía Ambrosini convertida en Elphaba junto al nuevo elenco de la producción. A esto se suma el anuncio del reparto completo para la adaptación musical de LA CENA DE LOS IDIOTAS, que aterrizará en el Teatro Marquina el 4 de noviembre de la mano de Leo Rivera y Jaume Giró.

El plano internacional tampoco se queda atrás y viene cargado de fichajes históricos y movimientos de cartelera. Al otro lado del charco, desde Argentina, destaca la gran noticia de que Fer Dente dirigirá una nueva producción de WEST SIDE STORY tras su rotundo éxito con HAIRSPRAY.En Broadway, la actriz y cómica Sherri Shepherd hará historia al convertirse en la primera mujer en encarnar al Genio en el musical de ALADDIN, mientras que Nueva York despide a algunos títulos punteros que preparan sus cierres. Por su parte, el West End londinense continúa acaparando todas las miradas con la incorporación estelar de la inolvidable "mujer desesperada" Teri Hatcher como la temible Miranda Priestly en EL DIBLAO SE VISTE DE PRADA.

La actividad en Londres se completa con la publicación de las primeras imágenes de los ensayos de RENT con Gaten Matarazzo y la confirmación de que el fenómeno de DEATH NOTE: THE MUSICAL regresará por todo lo alto al Barbican Theatre tras su rotundo éxito de crítica y público. Un arranque frenético que demuestra que la pasión por los escenarios no conoce fronteras y promete mantenernos pegados a la actualidad semana tras semana.

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