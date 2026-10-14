Naím Thomas, Nuria Fergó y Juan Solo presentan Espacio Alma, la nueva multisala inmersiva de Madrid
La capital suma un nuevo epicentro escénico en el distrito de Chamberí con una ambiciosa cartelera de 34 espectáculos para esta temporada de otoño.
Madrid sigue consolidándose como el corazón de las artes escénicas. Esta misma mañana hemos acudido a la presentación oficial de Espacio Alma, la nueva multisala impulsada por EMCY Club que promete revolucionar la cartelera madrileña. Situado en la céntrica calle Alberto Aguilera, 4, este innovador proyecto arranca su temporada apostando fuertemente por la inmersión del espectador y la hibridación de géneros.
La puesta de largo ha escapado de los formalismos de una rueda de prensa convencional. Conducida de forma muy dinámica por el actor y cantante Naím Thomas, la presentación nos ha permitido descubrir de primera mano las entrañas de una programación que abarca nada menos que 34 espectáculos desde este mes de octubre hasta diciembre. La oferta es un auténtico abanico de formatos: teatro de texto, conciertos, monólogos, flamenco y, como no podía ser de otra manera, una fuerte presencia de teatro musical.
Entre los platos fuertes que ya ocupan su cartelera destacan propuestas de comedia musical interactiva como SE HA ESCRITO UN CRIMEN o una nueva versión de GREASE, que incluye 22 temas del mítico musical de Broadway. La oferta se diversifica con espectáculos de variedades de sesión golfa (TO PA MI), thrillers dramáticos (EL CULPABLE), noches de rock (MIL GUITARRAS), la estética canalla del cabaret (JOKER) y veladas más íntimas con CAVA Y VELAS o las nuevas estrellas de FLAMENCO CON ALMA. La comedia pura también cuenta con un espacio destacado gracias a títulos como VIERNES, LADY PEPA, EL REY LIRÓN, GEN X y COMEDY PIZZA.
Lejos de limitarse a enumerar fechas, la mañana ha intercalado píldoras escénicas y actuaciones sorpresa de las diferentes compañías que habitarán el espacio en los próximos meses. Entre ellas ha destacado la intervención del actor y presentador madrileño Juan Solo, uno de los rostros principales de la sala con su participación en EL CULPABLE y COMEDY PIZZA.
El encuentro también ha servido como plataforma para desvelar los planes de expansión del proyecto EMCY Teatros. En primicia, la organización ha anticipado la próxima apertura del Teatro Santa Engracia el 3 de diciembre de 2026, ofreciendo a los medios e invitados una muestra de EL REENCUENTRO en directo de lo que será su primer musical a capela. Para fidelizar a los espectadores en toda esta nueva red de recintos, se ha anunciado el lanzamiento del Carnet de Socio, una iniciativa que unificará la experiencia del público vinculando Espacio Alma, el futuro Teatro Santa Engracia y Villa EMCY.
El broche de oro al evento lo ha puesto la cantante Nuria Fergó, encargada de cerrar la presentación sobre el escenario con el colofón musical definitivo.
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