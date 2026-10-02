NOTICIAS DE LA SEMANA: Estreno de EL ALMA AL AIRE, MAMMA MÍA! en Barcelona y más

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La actualidad del teatro musical viene cargada de novedades y grandes expectativas tanto en el panorama nacional como internacional. En Madrid, uno de los grandes focos de atención ha sido el flamante estreno de EL ALMA AL AIRE con la música de Alejandro Sanz en el Teatro Coliseum, sumado al anuncio del regreso de SALTA CONMIGO, que estrena nueva temporada el 5 de noviembre con un espacio inmersivo en MADRING - Valdebebas. Los espectadores también han podido asomarse por primera vez a THE ISLAND OF NEVERLAND, un show de acrobacias y música que descubre la historia de Tempesta de la mano de los Niños Perdidos, las hadas y los piratas.

La emoción se extiende por el territorio nacional con la llegada triunfal de MAMMA MÍA! al Teatre Tívoli de Barcelona, el concierto especial 26 AÑOS EN ESCENA De Gerónimo Rauch en elTeatro Calderón —arropado por grandes voces como Jana Gómez, Carlos Solano y Daniel Diges —, la presentación de THE BOOK OF MORMON en Valencia con Nico Colomer y Albert Bolea, y la cuenta atrás para el inicio de las galas de LA GRAN AUDICIÓN el próximo 17 de octubre en Canal Sur.

A nivel internacional y de talento global, la semana nos deja titulares muy destacados: Rachel Zegler asume el rol de host en BUENA VISTA SOCIAL CLUB. Además, se proyecta el esperado biopic de Fred Astaire protagonizado por Sabrina Carpenter, Tom Holland y Margaret Qualley; DESPERTAR DE PRIMAVERA (dirigido por Fer Dente) regresa a Buenos Aires con dos únicas funciones tras su rotundo éxito, y el coreógrafo español Carmelo Segura ha sido galardonado con el premio a la mejor coreografía por MATILDA, EL MUSICAL en los galardones de la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales de México.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 29 Days 13 Hrs 03 Min 23 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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