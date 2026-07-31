MUSICALES PARA DUMMIES viaja hasta ONCE ON THIS ISLAND en su nuevo episodio

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BroadwayWorld Spain estrena una nueva entrega de MUSICALES PARA DUMMIES, la serie de vídeos que descubre los grandes títulos del teatro musical de una forma rápida, entretenida y libre de spoilers.

En esta ocasión, el episodio está dedicado a ONCE ON THIS ISLAND "UNA VEZ EN ESTA ISLA",el musical de Lynn Ahrens y Stephen Flaherty, inspirado en la novela My Love, My Love de Rosa Guy. Ambientada en una isla del Caribe, la obra combina tradición oral, mitología y música para contar una historia sobre el amor, la esperanza y el destino.

Como es habitual en la serie, el vídeo presenta las claves del musical sin revelar los momentos más importantes de la trama, ofreciendo una primera aproximación para quienes quieran descubrir la obra antes de verla o simplemente conocer por qué se ha convertido en un título de referencia dentro del género.

Estrenado en Broadway en 1990 y ganador del Tony a la Mejor Reposición de un Musical por su regreso a los escenarios en 2017, UNA VEZ EN ESTA ISLA es una de las partituras más reconocidas de Ahrens y Flaherty y una de las propuestas más originales del teatro musical estadounidense.

Con este nuevo episodio, MUSICALES PARA DUMMIES continúa ampliando su recorrido por algunos de los musicales más destacados de la historia, acercándolos a nuevos espectadores de una manera accesible y divertida.

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