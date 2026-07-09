TV: Ya podéis ver la versión acústica de 'El ciclo vital' en la nueva temporada de EL REY LEÓN

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Ayer pudimos asistir en exclusiva al inicio de la lectura de guión de la temporada 16 de EL REY LEÓN, una cita muy especial que sirvió como antesala perfecta para el gran estreno que tuvo lugar esa misma noche sobre las tablas del Teatro Lope De Vega. El encuentro sirvió para constatar la solidez de una producción que este mismo año se encuentra celebrando sus 15 años de andadura en Madrid, consolidándose oficialmente como el musical más longevo en toda la historia de la Gran Vía madrileña al mantenerse ininterrumpidamente en cartelera.

El arranque de esta nueva etapa estuvo marcado por un momento de altísima carga emocional durante la presentación. Los asistentes pudimos disfrutar y compartir una sobrecogedora versión acústica de "El ciclo vital", interpretada completamente a capela con el único acompañamiento de un piano y percusión elemental. La crudeza y la belleza armónica de esta pieza no solo consiguieron emocionar a todos los presentes, sino que funcionaron como el pistoletazo de salida idóneo para una temporada que estrena además liderazgo en su equipo técnico; Agustín Argüello asume el cargo de director residente del espectáculo tras haber hecho historia sobre el escenario como el Simba más longevo en la trayectoria del musical.

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Esta decimosexta temporada destaca además por la solvencia de un elenco de protagonistas encargados de dar vida a los inolvidables habitantes de la sabana. En los roles principales de esta nueva andadura se encuentran Ferran Fabá como el heredero Simba y Dianne Kaye en el papel de la valiente Nala. La sabiduría y la guía real recaen sobre Victor Manuel Nogales como el emblemático rey Mufasa, mientras que la espiritualidad y la comedia de la historia quedan aseguradas bajo las interpretaciones de Fumane Moeketsi en la piel de la mística Rafiki y Juan Bey asumiendo el rol del siempre correcto Zazú.

La icónica comedia y el contrapunto oscuro de la trama se completan con un grupo de intérpretes de gran recorrido en el circuito musical. El inolvidable y carismático dúo de amigos estará compuesto por Pepe Nájera interpretando al astuto Timón y Yansel Monagas en el papel del entrañable Pumbaa. Por su parte, el trío de hienas que añade tensión y dinamismo a la historia estará defendido por Jeanne Montás como Shenzei, Edgar Moreno encarnando a Banzai y Pedro Llaudes dando vida al impredecible Ed, cerrando así un reparto de primer nivel listo para seguir haciendo historia con EL REY LEÓN en Madrid.

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