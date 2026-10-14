La versión de acción real de VAIANA llega a Disney+ el 21 de octubre

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La historia de VAIANA da el salto a la acción real con una nueva película que llegará en exclusiva a Disney+ el próximo 21 de octubre. Esta versión regresa a la pantalla a los personajes y las canciones más reconocibles de la cinta original, con una nueva propuesta visual y un tema inédito que se suma a su banda sonora.

La película sigue a Vaiana, una joven de la isla de Motunui que responde a la llamada del océano y se aventura a ir por primera vez más allá del arrecife. Junto a Maui, emprende un viaje para devolver la prosperidad a su pueblo, en una historia que vuelve a centrarse en la aventura, identidad y el vínculo con sus raíces. Catherine Lagaʻaia interpreta a Vaiana, mientras que Dwayne Johnson vuelve a dar vida al semidiós Maui, personaje al que ya puso voz en la película de animación.

La adaptación mantiene canciones emblemáticas como ¿QUÉ HAY MÁS ALLÁ? y YO SOY VAIANA, a las que se incorpora el nuevo tema ALONG THE WAY. Esta propuesta busca recuperar la conexión musical de la película original y acercar su historia a una nueva audiencia. Asimismo, la versión animada continúa siendo uno de los grandes éxitos de Disney+ y según los datos facilitados por la compañía, acumula más de 1.500 millones de horas reproducidas en todo el mundo.

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