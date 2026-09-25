La exposición “KURIOS – GABINETE DE CURIOSIDADES: Más allá del escenario” llega a Madrid
La muestra gratuita exhibe el vestuario y la artesanía de la obra antes de su estreno en el Escenario Puerta del Ángel de Madrid el 30 de octubre
El Corte Inglés acoge en la primera planta de su centro de Sanchinarro, en Madrid, la exposición titulada “KURIOS – GABINETE DE CURIOSIDADES: Más allá del escenario”. Esta propuesta cultural, que permanecerá abierta al público hasta el próximo 5 de octubre de 2026, actúa como el preludio oficial del desembarco del espectáculo en la capital, donde se presentará por primera vez. La muestra brinda una oportunidad para acercarse al universo estético de la prestigiosa factoría escénica canadiense, que instalará su emblemática Gran Carpa en el Escenario Puerta del Ángel a partir del próximo 30 de octubre.
El recorrido propone una inmersión visual en los entresijos artísticos de KURIOS – GABINETE DE CURIOSIDADES mediante una selección de figuras y personajes icónicos de la obra. Las piezas expuestas destacan por su extraordinario nivel de detalle, permitiendo al espectador admirar de cerca la confección artesanal, el diseño de vestuario y el proceso de caracterización que define a estas criaturas excéntricas. Toda esta labor de taller cobra sentido al integrarse en la dinámica escénica junto a la partitura musical, los efectos lumínicos y las disciplinas acrobáticas que forman parte del montaje.
Uno de los grandes atractivos de la cita se sitúa en la terraza exterior de la tercera planta del edificio, donde se ha instalado una estructura inspirada en los primeros globos aerostáticos del siglo XIX. Esta pieza rinde tributo a la época dorada de las grandes invenciones mecánicas, un tiempo en el que la conquista del aire encarnaba el progreso, la investigación y la fantasía. Dicho espíritu de curiosidad sin límites constituye el motor conceptual que articula la escenografía y los artefactos que componen el gabinete del singular científico protagonista.
Estrenada originalmente en Montreal en 2014, la producción KURIOS – GABINETE DE CURIOSIDADES ha sido aplaudida por más de 7 millones de espectadores y acumula más de 3.500 representaciones en 40 ciudades de todo el planeta gracias al trabajo de un elenco integrado por 50 artistas. Respaldada por la trayectoria de Cirque du Soleil, que celebra más de cuatro décadas transformando el circo contemporáneo a escala global, la compañía ultima ya los detalles para su temporada madrileña.
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