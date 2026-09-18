LUZ DEL SUR une bolero, Erik Satie y el universo de Almodóvar sobre el escenario

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Hay canciones que forman parte de la memoria y que, con una nueva mirada, pueden adquirir un significado diferente. Desde esa idea nace LUZ DEL SUR, un nuevo proyecto musical de La Calderona Producciones y Mariana Palacios que propone un encuentro entre la emoción del bolero, la delicadeza de la música de Erik Satie y el imaginario cinematográfico de Pedro Almodóvar.

El espectáculo estará protagonizado por la voz de Natalia Calderón y junto a ella Mariana Palacios en el piano. Ambas se unen en una propuesta que apuesta por la sencillez de un escenario desnudo y por el diálogo entre ambos instrumentos. Su repertorio recorre algunas de las canciones más reconocibles de la música popular y del universo asociado al cine de Almodóvar, con títulos como “Piensa en mí”, “Un año de amor”, “Volver”, “Cucurrucucú paloma”, “Luz de Luna”, “Puro teatro”, “En el último trago” y “La Llorona”.

LUZ DEL SUR se construye a partir de tres referencias que sirven como punto de partida para la propuesta. El bolero aporta la emoción directa y la memoria de la canción popular; Erik Satie inspira una escucha marcada por el silencio, la delicadeza y la precisión de la música clásica; mientras que el universo de Pedro Almodóvar aporta una sensibilidad escénica y cinematográfica reconocible.

El resultado busca poner el foco en la canción y en aquello que ocurre entre la voz y el piano. Amor, pérdida, deseo y memoria atraviesan un repertorio concebido desde la intimidad y la evocación. Con Natalia Calderón y Mariana Palacios al frente, LUZ DEL SUR propone así un recorrido por canciones conocidas desde una perspectiva diferente, en un formato reducido que devuelve la emoción de la música.





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