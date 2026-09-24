Javier Navares y Mariola Peña presentarán los Premios del Teatro Musical en su 18.ª edición
Los Premios del Teatro Musical alcanzan su decimoctava edición con una gran gala en el Teatro Capitol y ya conocemos a sus presentadores
Los Premios del Teatro Musical (PTM) cumplen 18 años y alcanzan una simbólica mayoría de edad. La gran gala de esta 18.ª edición se celebrará el lunes 26 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Capitol de Gran Vía, en Madrid. Al frente de la ceremonia estarán dos consagrados artistas de la escena musical española: el actor, cantante, autor y director teatral Javier Navares y la actriz y cantante Mariola Peña. Navares asumirá también la dirección artística de la gala.
Esta decimoctava edición estará especialmente dedicada a esa generación de artistas que comenzó a pisar los escenarios siendo apenas niños. El público los ha visto debutar y crecer sobre las tablas; hoy, muchos de ellos interpretan personajes adultos, protagonizan grandes producciones y sus nombres suenan con fuerza en los carteles teatrales. De este modo, los PTM celebran su mayoría de edad renovando su compromiso con el talento y la visibilidad del teatro musical dentro y fuera de nuestras fronteras.
Los presentadores de la noche cuentan con una extensa trayectoria en el sector. Javier Navares, reconocido con el Premio al Mejor Actor de Reparto en los PTM12 por su papel de Vlad en ANASTASIA, acumula una larga lista de éxitos que incluye títulos como HELLO, DOLLY!, QUEEN. WE WILL ROCK YOU, HOY NO ME PUEDO LEVANTAR, MAMMA MIA! o EL MÉDICO, EL MUSICAL SINFÓNICO. Por su parte, Mariola Peña, con una sólida formación musical y escénica, ha brillado en producciones como HOY NO ME PUEDO LEVANTAR, COMPANY (dirigida por Antonio Banderas), MAMMA MIA!, CENICIENTA o LO TUYO Y LO MÍO, y forma parte actualmente de los elencos de WICKED y QUERIDO EVAN HANSEN.
La emoción de los PTM18 comenzará mucho antes de que se levante el telón del Teatro Capitol. A partir de las 19:00 horas, los espectadores podrán seguir en directo la retransmisión de la alfombra roja a través del canal oficial de YouTube de los premios. Esta previa estará conducida por la actriz, cantante y bailarina Carmen Prados (quien forma parte de la cartelera actual en WICKED y cuenta con una trayectoria internacional que incluye EL FANTASMA DE LA ÓPERA y PRETTY WOMAN) y el comunicador especializado en artes escénicas y académico Juan María Villagrán (creador del programa Al Son Del Musical). Ambos repetirán su experiencia al frente de este despliegue para charlar con nominados e invitados antes de la entrega de galardones.
Los Premios del Teatro Musical trabajan desde hace casi dos décadas por el reconocimiento, la consolidación, la promoción y la proyección del sector en España, distinguiendo a intérpretes, creativos, productoras y proyectos de creación en categorías como Musical, Musical Original, Musical Familiar y Musical OFF. A lo largo de su historia, su prestigioso Premio de Honor ha distinguido a grandes mitos de la cultura y las artes escénicas como Concha Velasco, Mario Gas, Raphael y José Sacristán.
La celebración de esta mayoría de edad llega en un momento dorado para el sector en nuestro país: España se consolida ya como la tercera potencia mundial en producción de espectáculos musicales y la primera en lengua castellana. Con más de medio siglo de historia en el territorio nacional, los musicales atraen a casi 3 millones de espectadores, generan un potente reclamo turístico y sustentan casi 15.000 puestos de trabajo, impulsando una industria cada vez más profesionalizada y con una marcada proyección internacional.
Sign up for all the news on the Fall season, discounts & more...
|
101 Dalmatas
Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío (10/18-12/27)
|
Six El Musical
Teatro Gran Vía (9/12-11/08)
|
El Alma Al Aire - El Musical
Teatro OCASO Coliseum (10/01-11/29)
|
The Last Five Years
Espacio Alma (8/20-9/28)
|
90 MINUTOS
Teatro Maravillas (5/26-9/29)
|
Mamma Mia! El Musical
Teatre Tívoli (9/26-11/29)
|
Annie, El Musical
Teatro Alcazar (9/25-7/31)