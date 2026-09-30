JANA, el nuevo musical de WeColorMusic, llegará a los escenarios en febrero de 2027

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La productora catalana WeColorMusic ha presentado JANA, un nuevo musical de creación original que parte de una historia real para abordar la discapacidad sobrevenida y la salud mental. La presentación ha contado con la presencia de la protagonista real de la historia, Jana Arimany, y del equipo artístico del espectáculo.

JANA, el musical realizará dos primeras funciones los días 12 y 13 de febrero de 2027 en Ullastrell y se estrenará oficialmente el 20 de febrero en Granollers, localidad natal de Jana Arimany. Posteriormente, el musical llegará al Teatre Poliorama de Barcelona, donde hará temporada del 2 al 16 de marzo.

Durante la presentación se ha podido escuchar una de las primeras canciones del espectáculo, “Els meus peus”.

El musical cuenta con dramaturgia de Mar Puig, música y letras de Mateu Peramiquel y dirección musical y arreglos de Andreu Perelló. Durante la presentación también se ha anunciado que Jumon Erra será el director escénico y Beatriz Macias estará al frente de la dirección de movimiento.

El elenco está formado por Mar López, Anila Padrós, Lluís Rubio, Júlia Conangla y Julen Gerrikabeitia, cinco intérpretes que actuarán, cantarán y tocarán instrumentos en directo.

JANA, el musical cuenta la historia de una joven de 21 años cuya vida cambia después de sufrir un accidente durante un viaje a Bali que la deja en silla de ruedas. A partir de este acontecimiento, el espectáculo plantea cómo reconstruir un proyecto vital cuando todo aquello que estaba previsto cambia de repente. La propuesta utiliza esta experiencia para hablar también de la mirada social hacia la discapacidad, la salud mental y la presión por cumplir con determinados modelos de éxito.

Mar Puig conoció la historia en 2021, después de escuchar una entrevista a Jana Arimany en RAC1. Un tiempo después se puso en contacto con ella para comenzar a desarrollar el proyecto.

JANA, el musical es una producción de WeColorMusic, responsable de montajes como ALAN y BRUNA. La compañía apuesta con este proyecto por un musical 100 % original y en catalán, con cinco actores-músicos que interpretan y tocan en directo.

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