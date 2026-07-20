J Kbello gana TU CARA ME SUENA 13 con un espectacular THE GREATEST SHOW

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J Kbello se proclamó ganador de la decimotercera edición de Tu cara me suena tras conquistar al público con una espectacular imitación de Hugh Jackman interpretando “The Greatest Show”, de THE GREATEST SHOWMAN. El artista gaditano obtuvo el 51 % de los votos, superando a María Parrado y Martín Savi en una final decidida íntegramente por la audiencia.

El teatro musical tuvo un protagonismo especial durante la gala. Además del número ganador inspirado en THE GREATEST SHOWMAN, Paula Koops recreó el universo de CABARET transformándose en Liza Minnelli, mientras que Cristina Castaño se convirtió en Meryl Streep para interpretar “The Winner Takes It All”, uno de los momentos más emblemáticos de MAMMA MIA!.

La final también dejó destacadas actuaciones como la interpretación de Martín Savi de Lascia ch’io pianga en la piel de Farinelli o la emotiva versión de “Vision of Love” de Mariah Carey a cargo de María Parrado, además de varios reencuentros con concursantes y ganadores de anteriores ediciones.

Con esta victoria, J Kbello pone el broche a una brillante trayectoria en el concurso, en la que logró cinco victorias de gala y sorprendió con imitaciones de artistas como Lady Gaga, Elvis Presley, Bruno Mars o Aerosmith. Su homenaje a THE GREATEST SHOWMAN terminó convirtiéndose en la actuación que le dio el triunfo definitivo.

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