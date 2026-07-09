Nace IMPULSE SCENA, la nueva plataforma que conecta Broadway y Europa para desarrollar musicales

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El teatro musical suma una nueva iniciativa de alcance internacional con el nacimiento de IMPULSE SCENA, una plataforma creada en Estados Unidos con el objetivo de desarrollar nuevos musicales y establecer un puente creativo entre Broadway, Europa y otros mercados escénicos estratégicos. El proyecto busca acompañar nuevas producciones desde sus primeras etapas de creación hasta su expansión global, impulsando la colaboración entre productores, autores y equipos artísticos de diferentes países.

La plataforma está liderada por el productor estadounidense Brendan Walsh y el compositor español Iván Macías, quienes trabajarán para conectar el talento internacional con la estructura y experiencia de la industria teatral norteamericana. A través de IMPULSE SCENA se promoverán procesos de desarrollo, alianzas estratégicas y nuevas oportunidades de exhibición para proyectos con potencial recorrido internacional, con la mirada puesta en mercados como Broadway y el West End.

El primer musical impulsado por esta nueva iniciativa será CARMEN. A New York Story, una producción con música de Iván Macías y libreto de Félix Amador. El espectáculo celebrará su primer estreno internacional en Brno (República Checa) en octubre de 2026 y posteriormente continuará su desarrollo con diversos workshops previstos en Nueva York como parte de la estrategia de internacionalización diseñada por IMPULSE SCENA.

“Existe un talento extraordinario a ambos lados del Atlántico y creo que los nuevos musicales alcanzan todo su potencial cuando artistas, productores y públicos pueden compartir ideas y experiencias entre culturas”, señala Brendan Walsh sobre el nacimiento de la plataforma. Por su parte, Iván Macías destaca que “un espectáculo no crece solo por cambiar de mercado; crece cuando el proceso creativo lo hace más preciso, más profundo y emocionante”. Con este primer título, IMPULSE SCENA inicia una nueva línea de trabajo orientada al desarrollo de musicales originales con identidad artística y vocación internacional.

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