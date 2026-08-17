INVASIONES I: NO BOMBARDEEN BUENOS AIRES llegará a Madrid en Junio de 2027

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INVASIONES I: NO BOMBARDEEN BUENOS AIRES, el musical protagonizado por Elena Roger y narrado a través de las canciones de Charly García, llegará a Madrid la próxima temporada. El espectáculo podrá verse del 19 al 30 de junio de 2027 en la Sala Roja Concha Velasco de los Teatros del Canal, donde celebrará su estreno en España dentro de Canal Hispanidad.

Con idea, libro y dirección de Ricardo Hornos, la producción propone una mirada contemporánea sobre un episodio fundacional de la historia argentina: la primera invasión inglesa de 1806.

El espectáculo reúne a más de treinta artistas sobre el escenario y recurre al teatro musical y la ópera rock para recuperar los momentos de desconcierto y resistencia que precedieron a la defensa del Río de la Plata.

La historia de 1806 a través de las canciones de Charly García

Uno de los elementos centrales de INVASIONES I: NO BOMBARDEEN BUENOS AIRES es precisamente la manera en la que música e historia se encuentran sobre el escenario.

Las canciones de Charly García construyen el relato de una producción que traslada al espectador hasta las invasiones inglesas de 1806 desde una perspectiva contemporánea.

Con Elena Roger como protagonista, el espectáculo apuesta por una puesta en escena de gran despliegue para abordar el desconcierto y la resistencia de aquel momento histórico y convertirlos en materia teatral y musical.

INVASIONES I: NO BOMBARDEEN BUENOS AIRES tendrá una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos, sin intermedio. La producción advierte además de la utilización de luces estroboscópicas, música a volumen elevado y efectos de humo durante las representaciones.

El musical podrá verse del 19 al 30 de junio de 2027 en la Sala Roja Concha Velasco de los Teatros del Canal de Madrid.

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