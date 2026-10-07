FOTOS: Así ha sido la presentación de LA CENA DE LOS IDIOTAS, EL MUSICAL en Madrid
Descubre las mejores imágenes del elenco y el equipo creativo durante el evento celebrado esta mañana en Popstars, a un mes de su gran estreno en el Teatro Marquina.
La expectación sigue creciendo de cara a uno de los estrenos más esperados de la temporada teatral en la capital, y ahora los espectadores pueden disfrutar de las primeras imágenes oficiales de sus protagonistas. Esta misma mañana se ha celebrado la presentación oficial de LA CENA DE LOS IDIOTAS, EL MUSICAL en Popstars, el original espacio gastronómico de beon. Entertainment. A través de esta completa galería fotográfica, el público y los lectores de BroadwayWorld Spain ya pueden acercarse al ambiente festivo y lleno de humor que ha rodeado este evento, calentando motores para la inminente llegada del espectáculo a la cartelera.
Los flashes han capturado la enorme complicidad que ya existe entre los doce intérpretes que componen el reparto, quienes han posado radiantes ante los medios de comunicación. En las instantáneas destacan las sonrisas de Leo Rivera y Jaume Giró, encargados de dar vida a los inolvidables Pierre Brochant y François Pignon, demostrando la gran energía que aportarán a esta ácida comedia. Junto a ellos, han brillado frente a las cámaras el resto de compañeros de elenco, completando la foto de familia con Alberto Sánchez, Alba Cuartero, Elena González, Héctor Otones, Miguel Ángel Belotto, Antonio Mañas, Andrea Enrich y Sara Martín, perfectamente respaldados por José Montero y Rocío Margón en sus imprescindibles funciones de swing, dejando patente el excelente ambiente de trabajo que reina en este ambicioso proyecto.
Este reportaje gráfico sirve como perfecto aperitivo visual para ir conociendo a la familia teatral que transformará el genial texto del dramaturgo Francis Veber en un espectáculo con banda sonora propia. Con la adaptación y dirección de Joe O'Curneen, miembro de Yllana, y la composición musical de Iván Macías, todo está a punto para que empiece la función. Las puertas del Teatro Marquina de Madrid se abrirán el próximo 4 de noviembre para acoger el estreno definitivo de LA CENA DE LOS IDIOTAS, EL MUSICAL, una cita imprescindible donde la diversión y la carcajada están más que aseguradas.
Sara Martín, Héctor Otones, Rocío Margón, Alberto Sánchez, Alba Cuartero, Jaume Giró, Leo Rivera, Elena González, Miguel Ángel Belotto, Andrea Enrich y Antonio Mañas
Francis Veber, Joe O'Curneen, Dario Regattieri e Iván Macías
Iván Macías
Antonio Mañas
José Montero
José Montero
Miguel Ángel Belotto
Alba Cuartero, Héctor Otones y José Montero
Dario Regattieri
Joe O'Curneen
Alba Cuartero
Elena González
Rocío Margón, Antonio Mañas, Héctor Otones, Elena González, Jaume Giró, Alba Cuartero, Leo Rivera, José Montero, Sara Martín, Alberto Sánchez, Andrea Enrich y Miguel Ángel Belotto
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