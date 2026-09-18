El nuevo reto para los amantes del teatro musical ya está aquí: “Adivina el musical”

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¿Serías capaz de reconocer un musical escuchando unos segundos de su obertura? ¿Y de adivinar una película Disney por su banda sonora? Esta es la propuesta de "Adivina el musical", la nueva sección de juegos de nuestro canal de YouTube, pensada para que los amantes del teatro musical pongan a prueba sus conocimientos de una forma rápida y divertida.

Cada vídeo plantea un reto diferente: suena un fragmento musical y los espectadores tienen unos segundos para intentar adivinar de qué título se trata antes de descubrir la solución. La dinámica combina musicales muy populares con otros algo menos evidentes, para que tanto los fans más veteranos como quienes se están iniciando en el género puedan participar.

La sección ya cuenta con sus dos primeras entregas. La primera está dedicada a las oberturas de grandes musicales, un recorrido por algunas de las introducciones más reconocibles del teatro musical. La segunda pone el foco en Disney, con canciones de películas musicales que han marcado a varias generaciones y que invitan a comprobar cuánto recuerdas de su repertorio.

El reto no termina cuando acaba el vídeo. Los espectadores también pueden compartir en los comentarios cuántos musicales han conseguido acertar y comparar su puntuación con la del resto de la comunidad.

"Adivina el musical" seguirá creciendo con nuevas entregas en el canal de YouTube de BroadwayWorld Spain. La sección estrenará un nuevo reto cada dos viernes, con nuevas temáticas para seguir poniendo a prueba la memoria y el oído de todos los aficionados al teatro musical.

¿Te atreves a poner a prueba tus conocimientos?

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