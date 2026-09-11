EL MISTERIOSO VERANO DE ALBA RYDER: Teatros Luchana presenta su primera producción propia

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Los Teatros Luchana dan un salto en su trayectoria con el lanzamiento de su primera producción propia, EL MISTERIOSO VERANO DE ALBA RYDER, que celebrará su estreno oficial el 13 de septimbre y se mantendrá en cartelera todos los domingos a las 12:30 horas. Las entradas ya están a la venta en la web del teatro.

Durante el pase gráfico celebrado este viernes 11 de septiembre, hemos podido disfrutar en primicia de dos de los números musicales que componen el espectáculo. La propuesta destaca por una enérgica puesta en escena cargada de referencias retro que logran conectar de inmediato con distintas generaciones, combiando el humor, la emoción y la música en directo con un potente componente interactivo donde los espectadores forman parte activa del propio juego.

Ambientada en el verano de 1987, entre bicicletas, walkies y cintas de casette, la historia de Alba, una joven decidida en exprimir sus vacaciones en el pueblo junto a sus amigos Vera y Álex. Tras escaparse una noche al cine de verano dejando atrás a Marc, su hermano pequeño que anhela con integrarse en la pandilla, un extraño juego llamado Arcaida aparece en la habitación y el niño desaparece dentro de él. Para rescatarlo, el trío de amigos deberá adentrarse en el tablero de máquinas recreativas y desafíos donde Alba tendrá que enfrentarse a una verdad postergada: en su prisa por crecer ha ido dejando a un lado a su hermano.

El reparto principal está encabezado por María Bruño en el papel de Alba, Quim González como Álex, Alba González dando vida a Vera y Pablo Grifé como el pequeño Marc. El libreto es obra de Víctor Lucas y Mamen Mengó, mientras que la composición y dirección musical corren a cargo del propo Víctor Lucas, compositor de reconocidos títulos dentro del teatro musical como BRUNO, MI AVIÓN DE PAPEL o EL DIARIO DE LUCAS.

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