 Skip to main content
Shop Merch Add a Show Listing
My Shows
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows Register/Login Games Grosses

EL HILO INVISIBLE anuncia su segunda temporada en el Teatro Alcázar de Madrid

El aclamado musical familiar regresará a la capital a partir del próximo 29 de noviembre

By:
EL HILO INVISIBLE anuncia su segunda temporada en el Teatro Alcázar de Madrid

Tras conquistar a más de 70.000 espectadores entre Barcelona y Madrid y cosechar una abrumadora acogida por parte de crítica y público con elogios como "emoción en estado puro" o "una herramienta emocional para miles de familias", EL HILO INVISIBLE se prepara para su esperado regreso. La exitosa producción de Focus y Viu el Teatre volverá a levantar el telón en el histórico Teatro Alcázar de Madrid a partir del próximo 29 de noviembre de 2026, manteniéndose en cartel hasta enero de 2027 con entradas ya a la venta desde 16 € para funciones dominicales a las 12:30 h y festivos.

Inspirado en el cuento superventas homónimo de Míriam Tirado y adaptado al lenguaje escénico por el propio equipo creativo junto a Daniel Anglès, Alícia Serrat y Víctor Arbelo, el espectáculo traslada al público una emotiva reflexión sobre los vínculos que nos unen con las personas que queremos más allá del tiempo y del espacio. La trama sigue a Míriam, una escritora que busca inspiración para dar forma al relato de Nura, una niña que descubre un secreto en su ombligo: un hilo invisible que la conecta con sus seres queridos. Junto a sus amigos Quim, Lia y el entrañable Álex, emprenderán una aventura para recuperar la sonrisa perdida de este último, convirtiendo la función (con una duración de 75 minutos y recomendada para espectadores a partir de los 3 años) en una experiencia transversal y útil para toda la familia.

Este brillante recorrido escénico viene además avalado por un impresionante palmarés que incluye los premios a Mejor Adaptación y Mejor Espectáculo Familiar en los VIII Premios Teatro Barcelona, cuatro galardones en los PREMIOFF 2026, su candidatura en los XXIX Premios Max y su nominación a Mejor Musical Familiar y Mejor Musical Original en los XVIII Premios Teatro Musical.

Para mantener vivo este éxito, la producción ha convocado un proceso de selección que se celebrará el próximo 6 de octubre en el Pequeño Teatro Gran Vía de Madrid para incorporar a los actores que encarnarán a Quimi y a Lia, completando así un reparto que ya cuenta con María Virumbrales como narradora, Paula Mori como Nura y Luis Páez como Álex. Las entradas ya se pueden adquirir a través de la web oficial de Grupo Smedia, mientras que el universo sonoro de la obra se puede descubrir en su canal oficial de YouTube.



Calling All Talented High School / College Students — Submissions Are Open!

BroadwayWorld TV

View all Videos

Spain SHOWS

Six El Musical in Spain Six El Musical
Teatro Gran Vía (9/12-11/08)
Mamma Mia! El Musical in Spain Mamma Mia! El Musical
Teatre Tívoli (9/26-11/29)
El Alma Al Aire - El Musical in Spain El Alma Al Aire - El Musical
Teatro OCASO Coliseum (10/01-11/29)
Annie, El Musical in Spain Annie, El Musical
Teatro Alcazar (9/25-7/31)
101 Dalmatas in Spain 101 Dalmatas
Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío (10/18-12/27)
View All Shows Add a Show

Recommended For You