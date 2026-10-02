EL HILO INVISIBLE anuncia su segunda temporada en el Teatro Alcázar de Madrid

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Tras conquistar a más de 70.000 espectadores entre Barcelona y Madrid y cosechar una abrumadora acogida por parte de crítica y público con elogios como "emoción en estado puro" o "una herramienta emocional para miles de familias", EL HILO INVISIBLE se prepara para su esperado regreso. La exitosa producción de Focus y Viu el Teatre volverá a levantar el telón en el histórico Teatro Alcázar de Madrid a partir del próximo 29 de noviembre de 2026, manteniéndose en cartel hasta enero de 2027 con entradas ya a la venta desde 16 € para funciones dominicales a las 12:30 h y festivos.

Inspirado en el cuento superventas homónimo de Míriam Tirado y adaptado al lenguaje escénico por el propio equipo creativo junto a Daniel Anglès, Alícia Serrat y Víctor Arbelo, el espectáculo traslada al público una emotiva reflexión sobre los vínculos que nos unen con las personas que queremos más allá del tiempo y del espacio. La trama sigue a Míriam, una escritora que busca inspiración para dar forma al relato de Nura, una niña que descubre un secreto en su ombligo: un hilo invisible que la conecta con sus seres queridos. Junto a sus amigos Quim, Lia y el entrañable Álex, emprenderán una aventura para recuperar la sonrisa perdida de este último, convirtiendo la función (con una duración de 75 minutos y recomendada para espectadores a partir de los 3 años) en una experiencia transversal y útil para toda la familia.

Este brillante recorrido escénico viene además avalado por un impresionante palmarés que incluye los premios a Mejor Adaptación y Mejor Espectáculo Familiar en los VIII Premios Teatro Barcelona, cuatro galardones en los PREMIOFF 2026, su candidatura en los XXIX Premios Max y su nominación a Mejor Musical Familiar y Mejor Musical Original en los XVIII Premios Teatro Musical.

Para mantener vivo este éxito, la producción ha convocado un proceso de selección que se celebrará el próximo 6 de octubre en el Pequeño Teatro Gran Vía de Madrid para incorporar a los actores que encarnarán a Quimi y a Lia, completando así un reparto que ya cuenta con María Virumbrales como narradora, Paula Mori como Nura y Luis Páez como Álex. Las entradas ya se pueden adquirir a través de la web oficial de Grupo Smedia, mientras que el universo sonoro de la obra se puede descubrir en su canal oficial de YouTube.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 29 Days 17 Hrs 52 Min 27 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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