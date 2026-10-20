EL HILO INVISIBLE, EL MUSICAL lanza el sencillo 'Continuará'
Beth, Nerea Rodríguez, Udara Zubillaga, Luis Páez y Alfonso Marsán prestan sus voces a este nuevo tema que ya está disponible en plataformas digitales
A escasas semanas de iniciar su esperada segunda temporada en la capital, la producción de EL HILO INVISIBLE, EL MUSICAL ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento oficial de su nuevo sencillo, titulado Continuará. El tema, que ya se encuentra disponible en las principales plataformas de música en streaming, reúne el talento vocal de sus intérpretes principales: la cantante Beth, Nerea Rodríguez, Udara Zubillaga, Luis Páez y Alfonso Marsán. Esta nueva pieza musical llega como un adelanto sonoro que promete emocionar tanto a los espectadores que ya disfrutaron de la obra en su etapa anterior como a quienes se acerquen por primera vez a esta emotiva historia.
Este estreno musical funciona como la carta de presentación perfecta para calentar motores de cara al regreso de la exitosa producción de Focus y Viu el Teatre al escenario del emblemático Teatro Alcázar de Madrid. Tras cosechar un gran recibimiento tanto en su andadura original por Barcelona como en su primer paso por los escenarios madrileños, el musical volverá a levantar el telón el próximo 29 de noviembre, manteniéndose en cartel durante toda la temporada navideña hasta el 10 de enero de 2027. Las funciones se llevarán a cabo en horario matinal los domingos y días festivos, ofreciendo una experiencia idónea para compartir en familia.
Basado en el aclamado cuento de Míriam Tirado, EL HILO INVISIBLE aborda con ternura, humor y una cuidada puesta en escena la fuerza de los vínculos afectivos que unen a las personas más allá de la distancia y el tiempo. Con el lanzamiento de Continuará, el elenco no solo regala al público la oportunidad de llevarse a casa una de las melodías más representativas del espectáculo, sino que refuerza ese mensaje sobre la perdurabilidad de los lazos invisibles que conectan a las personas.
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