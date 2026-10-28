Season 2, Episode 5: Behind every summer is a community that keeps Fire Island alive. This episode explores the history of the beloved Pines Pantry through the eyes of its iconic Pantry Girls, alongside the volunteer firefighters of The Pines and Cherry Grove who protect the island from fires, hurricanes, beach erosion, and an uncertain future.
David Bastidas revoluciona la copla con 'Coplatrónica' y anuncia su primer directo en Madrid
El cantaor publica su nuevo single "Como una ola" junto a Pasión Vega y presentará su espectáculo en directo el 18 de noviembre en el Babylon Club
La copla se reencuentra con la vanguardia sonora en Coplatrónica, eun proyecto liderado por el cantaor, productor y director David Bastidas. Lejos de tratarse de una simple versión o un homenaje tradicional, la propuesta plantea un lenguaje completamente nuevo que fusiona la intensidad narrativa del género con la electrónica, integrando secuencias, sintetizadores y vocoder bajo el sello de una voz flamenca de identidad propia.
Como adelanto de este esperado trabajo discográfico de ocho canciones (cuyo lanzamiento completo en plataformas está fijado para el 6 de noviembre), ya se encuentra disponible en Spotify el single Como una ola, interpretado a dos voces junto a una de las grandes figuras de la canción española, Pasión Vega. Para Bastidas, compartir este tema con una artista a la que profundamente admira supone un hito inolvidable dentro de un repertorio que también incluye colaboraciones de la talla de Niño de Elche en el tema Falsa Moneda. Bajo la producción musical de Pablo Martín Jones, el disco rescata clásicos inoxidables como Ojos Verdes, Bien Pagá o Cinco Farolas, además de incluir cortes tan personales como Soy Minero.
Tras este lanzamiento, el proyecto se trasladará a los escenarios con su concierto de presentación en directo, que tendrá lugar el 18 de noviembre a las 20:00 horas en el Babylon Club Madrid (C. de Cedaceros, 7). Sobre las tablas, Bastidas estará acompañado por Pau Vegas a cargo del live set, sintetizadores y secuencias en un show de 75 minutos diseñado para sumergir al público en esta nueva dimensión de la copla electrónica. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la aplicación DICE.
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