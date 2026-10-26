Season 2, Episode 5: Behind every summer is a community that keeps Fire Island alive. This episode explores the history of the beloved Pines Pantry through the eyes of its iconic Pantry Girls, alongside the volunteer firefighters of The Pines and Cherry Grove who protect the island from fires, hurricanes, beach erosion, and an uncertain future.
DRÁCULA, UNA COMEDIA TERRORÍFICA celebra su estreno oficial esta semana en Madrid
Alexandre Ars y Paula García Lara forman parte del reparto de esta comedia que combina terror, humor absurdo y guiños al teatro musical.
DRÁCULA, UNA COMEDIA TERRORÍFICA celebra su estreno oficial este viernes 30 de octubre en Madrid, después de comenzar sus funciones el pasado día 24. La obra, escrita por Gordon Greenberg y Steve Rosen y adaptada al español por Sara Pérez y Javier Ruescas, revisita el universo del célebre vampiro desde una perspectiva cómica, con situaciones disparatadas y un ritmo marcado por los cambios de personaje.
La historia arranca cuando Jonathan Harker viaja a Transilvania para cerrar un negocio inmobiliario con el Conde Drácula. Lo que parecía una visita profesional termina convirtiéndose en una aventura cada vez más caótica, que continúa cuando el vampiro llega a Inglaterra. Allí entran en juego Lucy y la doctora Jean Van Helsing, en una sucesión de enredos que parodia los códigos del terror clásico.
Aunque no es un musical, la obra cuenta con intérpretes vinculados a este género. Alexandre Ars y Paula García Lara, que ha participado en propuestas como ATRAPADAS EN LA OFI, forman parte de un elenco que también integran José Cobertera, Mercedes Salvadores y Víctor Nacarino. Además, el texto incluye guiños al mundo del teatro musical que pueden resultar familiares para sus aficionados.
Los cinco intérpretes dan vida a más de quince personajes y combinan cambios de rol, comedia física y efectos sonoros en directo. La propuesta convierte así una historia de vampiros en un juego teatral que apuesta por la versatilidad del reparto y el humor.
DRÁCULA, UNA COMEDIA TERRORÍFICA puede verse en el Teatro Rooftop Lírico del Calderón, en Madrid. El espectáculo tiene una duración de 90 minutos, sin intermedio, y está recomendado para mayores de 14 años.
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