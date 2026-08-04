Cinesa revive los grandes clásicos del género musical con su 'Summer Fest' en agosto

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Cinesa ha anunciado el lanzamiento de una programación especial de verano orientada a los amantes del género musical. Bajo el título 'Cinesa Musical Summer Fest', los cines de la compañía reexhibirán en pantalla grande una selección de títulos destacados de la historia reciente del cine musical. La iniciativa estará disponible en sus salas entre el 14 y el 27 de agosto, permitiendo al público reencontrarse con producciones emblemáticas de diferentes épocas y estilos.

La programación seleccionada para este ciclo abarca un repertorio diverso que incluye grandes clásicos modernos y éxitos de taquilla. Entre los títulos anunciados se encuentran clásicos del género como GREASE y MAMMA MIA!, junto a reconocidos dramas musicales como MOULIN ROUGE y WEST SIDE STORY. Asimismo, el ciclo incorporará producciones contemporáneas de gran alcance comercial y crítico como LA LA LAND, EL GRAN SHOWMAN y el biopic musical BOHEMIAN RHAPSODY.

Esta propuesta cinematográfica busca ofrecer una opción de entretenimiento cultural durante el periodo estival, brindando la experiencia de visionado en sala de películas que han destacado por su repercusión en la cultura popular y sus bandas sonoras. Con esta iniciativa, la cadena recupera títulos que han tenido un recorrido significativo tanto en la cartelera cinematográfica como en la industria discográfica global.

Las entradas para las distintas proyecciones que integran el ciclo ya se encuentran disponibles para su adquisición de forma anticipada. Los espectadores interesados pueden consultar la programación completa, los horarios específicos y la disponibilidad por salas a través de los canales habituales de la compañía y en su página web oficial.

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