CAMP ROCK 3 regresa este verano con una nueva generación de artistas en Disney Channel y Disney+

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La nostalgia y las nuevas melodías se dan la mano este verano con el regreso de una de las franquicias musicales más emblemáticas de la televisión. Disney ha anunciado de manera oficial el lanzamiento de CAMP ROCK 3, la esperada tercera entrega de la saga que se estrenará el próximo 13 de agosto en Disney Channel y, tan solo un día después, estará disponible en la plataforma de streaming Disney+. El anuncio ha venido acompañado por la publicación de su primer tráiler oficia que ofrece un primer vistazo a la nueva generación de jóvenes talentos que buscarán conquistar los escenarios, respaldados por el lanzamiento del nuevo sencillo titulado One Beat Away.

En esta ocasión, la trama de la película gira en torno al regreso de la banda Connect 3 a sus orígenes tras perder inesperadamente al telonero de su gira de reencuentro. Con el objetivo de encontrar un sustituto a la altura, los integrantes del grupo regresan al campamento musical para organizar una competición entre los jóvenes aspirantes, un contexto competitivo que pondrá a prueba las amistades tradicionales y dará pie a alianzas imprevistas, secretos y romances entre los participantes. El reparto combina caras conocidas y nuevos rostros para la franquicia, destacando las incorporaciones de Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Sherry Cola, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts y Ava Jean, mientras que Joe Jonas, Nick Jonas, Kevin Jonas y Maria Canals-Barrera retoman sus icónicos personajes originales.

Detrás de las cámaras, el largometraje cuenta con la dirección de Veronica Rodriguez y un guion firmado por Eydie Faye, bajo la producción de Disney Kids & Family y con Jamal Sims a cargo de las coreografías. La producción ejecutiva reúne a figuras vinculadas históricamente al éxito de la marca y de otros fenómenos de la compañía, como Tim Federle, responsable de HIGH SCHOOL MUSICAL: EL MUSICAL: LA SERIE, junto a los propios hermanos Jonas, Demi Lovato, Betsy Sullenger, Spencer Berman y Gary Marsh, incluyendo además un reconocimiento especial a Alan Sacks por su aportación al legado de la saga. Esta continuación llega avalada por el éxito histórico de CAMP ROCK y CAMP ROCK 2: THE FINAL JAM, producciones estrenadas originalmente en 2008 y 2010 respectivamente, las cuales se posicionaron en su día entre los estrenos más vistos de la televisión por cable y mantienen una notable influencia en la cultura pop actual tras más de quince años desde su debut.

El despliegue comercial de esta tercera parte se extenderá de forma inmediata al plano discográfico y a los escenarios en vivo. El tema principal de la banda sonora, One Beat Away, interpretado por Liamani Segura y el resto del elenco, ya se encuentra disponible en plataformas de streaming, anticipando el lanzamiento digital de todo el álbum para el 13 de agosto. Asimismo, el impacto de este regreso se trasladará a los escenarios europeos en febrero de 2027 a través del espectáculo en vivo DISNEY WORLDS COLLIDE CONCERT TOUR, una gira que reunirá a los nuevos talentos de esta producción junto a intérpretes de las franquicias cinematográficas LOS DESCENDIENTES y ZOMBIES, como Dara Reneé, Mekonnen Knife, Swayam Bhatia, Kiara Romero y Alexandro Byrd.

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