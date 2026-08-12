DEMI LOVATO volverá a ser Mitchie Torres en CAMP ROCK 3

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Disney ha anunciado que Demi Lovato volverá a interpretar a Mitchie Torres en CAMP ROCK 3. La artista regresa al universo que protagonizó en las dos primeras películas de la saga no solo como productora ejecutiva, sino también con una aparición especial en la nueva entrega.

El regreso se producirá más de 15 años después de CAMP ROCK 2: THE FINAL JAM y coincidirá con el de Joe Jonas, Nick Jonas y Kevin Jonas, que volverán a interpretar a Shane Gray, Nate Gray y Jason Gray, respectivamente. También regresará Maria Canals-Barrera como Connie.

CAMP ROCK 3 se estrenará el próximo 13 de agosto en Disney Channel y estará disponible desde el 14 de agosto en Disney+.

Una nueva generación llega a Camp Rock

La historia comenzará cuando Connect 3 pierda al telonero de su gira de reencuentro. El grupo regresará entonces a Camp Rock para buscar a la próxima gran estrella que tendrá la oportunidad de abrir sus conciertos.

Los jóvenes del campamento competirán por conseguir el puesto en un proceso en el que las amistades se pondrán a prueba y surgirán nuevas alianzas, secretos y romances.

A la saga se incorporan Liamani Segura como Sage, Malachi Barton como Fletch, Lumi Pollack como Rosie, Sherry Cola como Lark, Hudson Stone como Desi, Casey Trotter como Cliff, Brooklynn Pitts como Callie y Ava Jean como Madison.

La película está dirigida por Veronica Rodriguez y escrita por Eydie Faye, ambas vinculadas anteriormente a Pijamada de locos. Jamal Sims firma las coreografías.

Tim Federle, responsable de High School Musical: El Musical: La Serie, ejerce como productor ejecutivo junto a Joe Jonas, Nick Jonas, Kevin Jonas, Demi Lovato, Betsy Sullenger, Spencer Berman y Gary Marsh. La producción incluye además un agradecimiento especial a Alan Sacks por su contribución al legado de Camp Rock.

Nueva música para CAMP ROCK 3

La música volverá a ocupar un lugar central en esta tercera película. El primer single, “One Beat Away”, está interpretado por Liamani Segura junto al reparto y ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

La banda sonora completa de CAMP ROCK 3 se publicará digitalmente el 14 de agosto, mientras que la edición en vinilo llegará el 18 de septiembre.

El regreso de la saga se produce después del éxito de las dos películas originales. Según los datos facilitados por Disney, CAMP ROCK (2008) y CAMP ROCK 2: THE FINAL JAM (2010) se encuentran entre las diez películas originales de Disney Channel más exitosas de todos los tiempos y fueron el estreno número 1 de la televisión por cable en sus respectivos años de lanzamiento.

Más de 15 años después de la segunda película, Disney recupera ahora el universo de CAMP ROCK combinando algunos de sus personajes originales con una nueva generación de intérpretes.

CAMP ROCK también llegará a los escenarios europeos

El universo de la saga continuará además en directo con el regreso del Disney Worlds Collide Concert Tour a Europa en febrero de 2027.

La gira reunirá a estrellas de LOS DESCENDIENTES, ZOMBIES y CAMP ROCK, entre ellas Malachi Barton, Liamani Segura, Dara Reneé, Mekonnen Knife, Hudson Stone, Swayam Bhatia, Kiara Romero y Alexandro Byrd.

Antes, CAMP ROCK 3 llegará a Disney Channel el 13 de agosto y a Disney+ el 14 de agosto, marcando el regreso de Demi Lovato a uno de los personajes más reconocibles de su trayectoria: Mitchie Torres.

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