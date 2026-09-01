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CABARET llegará al Teatro Coliseum de Barcelona en febrero de 2027 con la producción dirigida por Federico Bellone. Las funciones comenzarán el próximo 10 de febrero de 2027, después de que el musical complete su segunda temporada en Madrid en el Espacio Delicias. El estreno oficial en Barcelona está previsto para mediados del mismo mes.

El montaje se presentará en Barcelona con una configuración adaptada a las características del Coliseum, transformando el espacio para acercar al público al ambiente del Kit Kat Klub y replantear la relación tradicional entre escenario y sala.

Entre las particularidades de la propuesta se encuentran las localidades situadas sobre el propio escenario, agrupadas en las denominadas Zona Experience y Zona Platinum. También está prevista la incorporación de una barra dentro de la sala, reforzando la experiencia que plantea el montaje.

El reparto que protagonizará la temporada de Barcelona todavía no ha sido anunciado. Sus integrantes se darán a conocer próximamente y serán presentados oficialmente este otoño, coincidiendo con una visita de la compañía a la ciudad.

Federico Bellone dirige esta versión de CABARET, que propone una mirada contemporánea sobre el musical manteniendo la esencia de la obra original.

El equipo artístico cuenta con Felype de Lima en la escenografía y el vestuario, Julio Awad en la dirección musical, Romeo Urbano como director residente, Valerio Tiberi en el diseño de iluminación, Poti Martín en el diseño de sonido y Gillian Bruce en la coreografía.

Con libreto de Joe Masteroff, música de John Kander y letras de Fred Ebb, CABARET sitúa la acción en el Berlín de 1929, durante los últimos años de la República de Weimar, con el Kit Kat Klub como epicentro de la historia.

El musical se estrenó originalmente en Broadway en 1966 y está basado en la obra teatral I Am a Camera, de John Van Druten, inspirada a su vez en los textos de Christopher Isherwood recogidos en Goodbye to Berlin.

CABARET es una producción de LETSGO, por acuerdo especial con Concord Theatricals, en coproducción con Marianna en Viu, productora de Balañá en Viu.

El musical comenzará sus funciones en el Teatro Coliseum el 10 de febrero de 2027 y celebrará su estreno oficial a mediados de ese mismo mes. Las primeras localidades ya están a la venta con una promoción inicial del 20 %.

Las entradas pueden adquirirse a través de la web oficial de Balañá en Viu.

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