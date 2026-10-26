BROADWAY TEA dedica su tercer episodio a las adaptaciones, el misterio y los clásicos

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BROADWAY TEA, el espacio semanal de BroadwayWorld Spain presentado por Emilia, estrena su tercer episodio con una nueva selección de temas relacionados con el teatro musical. Esta semana, el programa combina la actualidad de la cartelera madrileña con debates sobre adaptaciones, curiosidades históricas y juegos inspirados en algunos de los títulos más conocidos del género.

La sección hot tea repasa algunas de las novedades de la cartelera. Entre ellas destaca QUERIDO EVAN HANSEN, que llega al Teatro Rialto el 23 de octubre en una producción de ATG Entertainment España dirigida por David Serrano y protagonizada por Guillermo Martín. El musical, ganador de seis premios Tony, se presenta por primera vez en Madrid en una versión en castellano.

El episodio también aborda el regreso de 101 DÁLMATAS: THE SHOW al Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, con una nueva propuesta que sitúa a Cruella en el centro de la historia y la convierte en una figura ligada al mundo de las redes sociales. A ello se suma la nueva temporada de WE WILL ROCK YOU, que vuelve al mismo teatro con más de veinte canciones de Queen.

En SPICY TEA, Emilia plantea un debate habitual entre los aficionados al teatro musical: ¿deben las adaptaciones respetar la historia original o tienen libertad para reinventarla? A través de títulos como 101 DÁLMATAS, BEETLEJUICE y PRETTY WOMAN: THE MUSICAL, el programa explora cómo una misma historia puede transformarse al pasar de la pantalla al escenario. La conversación pone sobre la mesa el equilibrio entre los elementos que el público reconoce y aprovecha las posibilidades propias del teatro para desarrollar nuevas perspectivas.

Con Halloween cada vez más cerca, la sección OLD TEA recupera la historia de THE ROCKY HORROR SHOW, el musical de Richard O’Brien que comenzó su recorrido en Londres en 1973, en un teatro de apenas 60 localidades.El programa repasa cómo aquella pequeña producción dio lugar a THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW, estrenada en 1975, y cómo la película terminó convirtiéndose en un fenómeno de culto. Sus proyecciones de medianoche, conocidas por la participación activa de los espectadores, son parte de una tradición que ha convertido la experiencia de ver la película en un espectáculo colectivo.

El episodio reserva también espacio para el entretenimiento con dos juegos. En PICTEAONARY, Emilia pone a prueba sus conocimientos y sus habilidades artísticas intentando representar musicales mediante dibujos, mientras la cámara trata de adivinar los títulos.

Por último, SWEET TEA propone una dinámica diferente: elegir canciones de musicales al azar y encontrar el momento de la vida al que mejor podrían acompañar. Una forma de descubrir nuevas maneras de conectar las canciones teatrales con situaciones cotidianas.

Con este tercer episodio, BROADWAY TEA continúa explorando el universo del teatro musical a través de la actualidad, el debate, las historias detrás de los clásicos y el humor. El programa publica nuevos capítulos cada miércoles en el canal de YouTube de BroadwayWorld Spain.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 5 Days 18 Hrs 33 Min 33 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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