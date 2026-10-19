Aaron Cobos se incorpora a GUTENBERG! EL MUSICAL tras ganar el Premio Talía

NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. No password required. Sign Up

GUTENBERG! EL MUSICAL incorpora a Aaron Cobos a su reparto en la recta final de su temporada madrileña. El intérprete, ganador del Premio Talía 2025 al Mejor Actor de Teatro Musical por GYPSY, se une a Iker Montero en esta comedia escrita por Anthony King y Scott Brown. Cuenta con producción de El Tío Caracoles Production Company y podrá verse en Teatros Luchana hasta diciembre, antes de iniciar una gira nacional.

Cobos recibió el Premio Talía por su interpretación de Tulsa en la producción del Teatro del Soho CaixaBank dirigida por Antonio Banderas. Por este mismo trabajo también obtuvo el BroadwayWorld Spain Audience Award 2025 al Mejor Actor de Reparto y fue candidato a otros reconocimientos teatrales.

Con una trayectoria que abarca títulos como A CHORUS LINE, GODSPELL, MAMMA MIA!, MY FAIR LADY e IN THE HEIGHTS, el actor ha desarrollado su carrera en distintas producciones nacionales e internacionales. Su experiencia incluye también labores de coreografía, docencia y asistencia de dirección.

En GUTENBERG! EL MUSICAL, dos aspirantes a autores presentan un espectáculo sobre Johannes Gutenberg, el inventor de la imprenta, creyendo que será el próximo gran éxito de Broadway. Para convencer a sus posibles productores, ambos interpretan todos los personajes de la obra, dando lugar a una sucesión de situaciones disparatadas y números musicales.

La propuesta exige a sus protagonistas una constante transformación interpretativa, combinando humor, música y cambios de personaje a gran velocidad. En la versión española, adaptada y dirigida por Zenón Recalde, la dirección musical corre a cargo de Dídac Flores, con Nico Sans al piano.

Aaron Cobos debutará en el espectáculo el viernes 23 de octubre a las 22:15 h. Tras su incorporación, las últimas funciones anunciadas en Teatros Luchana serán el 13 de noviembre a las 22:15 h, el 13 de diciembre a las 20:15 h y el 18 de diciembre a las 22:15 h, antes del inicio de la gira nacional.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 12 Days 16 Hrs 54 Min 20 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.

Need more Spain Theatre News in your life?

Sign up for all the news on the Fall season, discounts & more... Also text me