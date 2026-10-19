Aaron Cobos se incorpora a GUTENBERG! EL MUSICAL tras ganar el Premio Talía
El actor debutará el 23 de octubre en Teatros Luchana de Madrid, donde compartirá escenario con Iker Montero
GUTENBERG! EL MUSICAL incorpora a Aaron Cobos a su reparto en la recta final de su temporada madrileña. El intérprete, ganador del Premio Talía 2025 al Mejor Actor de Teatro Musical por GYPSY, se une a Iker Montero en esta comedia escrita por Anthony King y Scott Brown. Cuenta con producción de El Tío Caracoles Production Company y podrá verse en Teatros Luchana hasta diciembre, antes de iniciar una gira nacional.
Cobos recibió el Premio Talía por su interpretación de Tulsa en la producción del Teatro del Soho CaixaBank dirigida por Antonio Banderas. Por este mismo trabajo también obtuvo el BroadwayWorld Spain Audience Award 2025 al Mejor Actor de Reparto y fue candidato a otros reconocimientos teatrales.
Con una trayectoria que abarca títulos como A CHORUS LINE, GODSPELL, MAMMA MIA!, MY FAIR LADY e IN THE HEIGHTS, el actor ha desarrollado su carrera en distintas producciones nacionales e internacionales. Su experiencia incluye también labores de coreografía, docencia y asistencia de dirección.
En GUTENBERG! EL MUSICAL, dos aspirantes a autores presentan un espectáculo sobre Johannes Gutenberg, el inventor de la imprenta, creyendo que será el próximo gran éxito de Broadway. Para convencer a sus posibles productores, ambos interpretan todos los personajes de la obra, dando lugar a una sucesión de situaciones disparatadas y números musicales.
La propuesta exige a sus protagonistas una constante transformación interpretativa, combinando humor, música y cambios de personaje a gran velocidad. En la versión española, adaptada y dirigida por Zenón Recalde, la dirección musical corre a cargo de Dídac Flores, con Nico Sans al piano.
Aaron Cobos debutará en el espectáculo el viernes 23 de octubre a las 22:15 h. Tras su incorporación, las últimas funciones anunciadas en Teatros Luchana serán el 13 de noviembre a las 22:15 h, el 13 de diciembre a las 20:15 h y el 18 de diciembre a las 22:15 h, antes del inicio de la gira nacional.
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