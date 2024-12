LES MISÉRABLES THE ARENA SPECTACULAR Comes to Amsterdam in 2025

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



Cameron Mackintosh’s LES MISÉRABLES THE ARENA SPECTACULAR gaat op wereldtournee en komt in februari 2025 naar Ziggo Dome, Amsterdam.

Les Misérables is de langstlopende musical ter wereld en is wereldwijd door meer dan 120 miljoen mensen in 53 landen gezien. De wereldtournee begint op het moment dat de musical zijn 40e revolutionaire speeljaar ingaat op het Londense West End. LES MISÉRABLES THE ARENA SPECTACULAR is de opvolger van het enorm succesvolle Les Misérables The Staged Concert dat meer dan 200 recordbrekende shows had in Londen. De productie krijgt een indrukwekkend nieuw ontwerp dat speciaal voor arena's is gemaakt. Aan deze spectaculaire productie werken meer dan 110 Britse acteurs, muzikanten en crew mee.

Les Misérables, het klassieke verhaal van Victor Hugo, is een verhaal over gebroken dromen en onbeantwoorde liefde, passie, opoffering en verlossing – een tijdloos testament voor het overleven van de menselijke geest. Met de schitterende, door Boublil en Schönberg geschreven en gecomponeerde, muziek waaronder "I Dreamed a Dream", "On My Own", "Bring Him Home", "One Day More" en meer, is dit epische verhaal onbetwistbaar een van 's werelds favoriete musicals.

Comments