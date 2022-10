Het Amsterdamse Winterparadijs keert terug en voegt 'Het Grote IJstheater' toe aan de ultieme winterbeleving

Illusionisten Hans Klok, Victor Mids en dierenliefhebbers Floris Göbel & Britt Dekker maken opwachting in het nieuwe theater

4PM Entertainment keert dit jaar weer terug met het Amsterdamse Winterparadijs. Van 15 december 2022 t/m 1 januari 2023 wordt de RAI Amsterdam wederom omgetoverd tot een waar sneeuwparadijs. Zowel overdag als 's avonds kan er genoten worden van de ultieme winterbeleving met dit jaar ook een aantal nieuwe winteractiviteiten en Het Grote IJstheater. Dit theater is nieuw bij Het Amsterdamse Winterparadijs. Hier maken o.a. illusionisten Hans Klok en Victor Mids hun opwachten met een spectaculaire show. Ook zal Dierenpraat Live met Britt Dekker & Floris Göbel te zien zijn. Verder zullen Bing, Juf Roos en Monique Smit's kidspop de kinderen meenemen op avontuur. Kaarten voor Het Amsterdamse Winterparadijs zijn vanaf donderdag 6 oktober 20.00 uur te koop. De kaarten voor de theatershows koopt men apart bij de entreetickets.

'Het Amsterdamse Winterparadijs keert dit jaar eindelijk terug en brengt het kerst- en wintergevoel naar Amsterdam', laat organisator Mitchel Bovenlander weten. 'Het is een evenement voor iedereen die houdt van de winter, kerst en alles wat daarbij hoort. Wij garanderen een witte kerst en oneindig veel sneeuw- en ijsplezier! Wij zijn trots op het enorm gevarieerde aanbod dat we bieden, met ook dit jaar weer een paar mooie nieuwe activiteiten zoals Het Grote IJstheater met onvergetelijke shows en een spectaculaire boomerang-baan."

Verder kan er genoten worden van een overweldigende mix aan activiteiten en entertainment. Zo kan er geschaatst worden onder een deken van lichtjes, sliden van de tube jump of kan er genoten worden van het uitzicht over Amsterdam in het reuzenrad. Daarnaast is er een curlingbaan, snowplay area voor de kleintjes en diverse theaters. Nieuw dit jaar is de spectaculaire Boomerang baan, een après ski dorp en is er voor de luxe feestgangers een Hüttefest waar de bezoeker een eigen chalet en bar heeft voor 10 personen bij Het Muziekpodium.

In de avonden is er ruimte om aan de tafels te genieten van de avondvullende programma's onder het genot van een hapje en een drankje van o.a. Ron Gastrobar, No Rules, BAUT en Brasserie van Dam. Op het winterfeest zullen o.a. Tino Martin, Joël Borelli, Emma Heesters, Yves Berendse en vele andere grote artiesten het podium betreden.

Het Amsterdamse Winterparadijs biedt verschillende soorten tickets. Er gelden nu vroegboekkortingen:

1. Een regulier ticket v.a. €21,50 p.p.*

Met dit ticket kun je onbeperkt alle activiteiten kunt ondernemen.

2. Een ochtend ticket v.a. €19,50 p.p. *

Hiermee moet je voor 12.00 uur binnen zijn en kun je ook alle activiteiten ondernemen.

3. Een avond ticket v.a. €11,00 p.p.*

Hiermee kun je vanaf 19.00 uur naar binnen en kun je ook alle activiteiten ondernemen.

4. Een passe partout waarmee je de gehele periode naar binnen kunt. Deze ticket is er in een reguliere variant voor €58,75 p.p.* of een avond variant voor €39,00 p.p.*.

* prijzen zijn inclusief servicekosten en geldig zolang de voorraad strekt. Hierna gelden de reguliere prijzen. De organisatie hanteert dalprijzen voor een ticket voor de eerste week en piekprijzen voor een ticket voor de kerstvakantie.

5. Een ticket voor Het Grote IJstheater v.a. €9,95 p.p.

Dit ticket moet los aangeschaft worden. Deze prijs komt dus nog boven op de prijs van Het Amsterdamse Winterparadijs.



Voor meer informatie en kaartverkoop: www.hetamsterdamswinterparadijs.nl