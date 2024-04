Jesus Christ Superstar Grootste Kanshebber Musical Awards 2024

Get Access To Every Broadway Story



De Stichting Musical Awards is verheugd vandaag mede te delen dat de genomineerden voor de Musical Awards 2024 bekend zijn. De afgelopen maanden bezocht de vakjury, bestaande uit Hilde Scholten, Jamai Loman, Henriëtte Tol, Maurice Luttikhuis, Joy Kreiken, Arno Gelder en Dianne Zuidema, alle producties. Na vakkundig beraad hebben zij hun nominaties bekend gemaakt. Jesus Christ Superstar is met 14 nominaties het meest vertegenwoordigd vrijwel direct gevolgd door Mamma Mia! met 11 nominaties. Ook dit jaar kan het publiek bepalen welke musical van het afgelopen seizoen, volgens hen, de beste is via de VriendenLoterij Publieksprijs voor Beste Musical en de Eventim Publieksprijs voor Beste Familiemusical. De prijsuitreiking vindt plaats op 24 april 2024 in het AFAS Theater in Leusden en wordt live uitgezonden door AVROTROS op NPO1. Het gala wordt gepresenteerd door Frits Sissing en Marlijn Weerdenburg.

De nominaties

Beste Vrouwelijke Hoofdrol in een grote musical:

Brigitte Heitzer (Mamma Mia!)

·Shanna Slaap (Pretty Woman)

Lucretia van der Vloot (De Man van La Mancha)

Renée van Wegberg (Het Was Zondag in het Zuiden)

Beste Vrouwelijke Hoofdrol in een kleine musical:

Suzan Seegers (Piaf)

Simone Kleinsma (De Hospita)

Lieke van den Broek (Melk)

Charlotte Dommershausen (Melk)

Jeannine La Rose (Boni)

Silvana Rocha (Je, Anne)

Beste Mannelijke Hoofdrol in een grote musical:

Jeangu Macrooy (Jesus Christ Superstar)

Lucas Hamming (Jesus Christ Superstar)

Buddy Vedder (Het Was Zondag in het Zuiden)

René van Kooten (Mamma Mia!)

Beste Mannelijke Hoofdrol in een kleine musical:

Laus Steenbeeke (De Mol en de Paradijsvogel)

Juan Wells (Boni)

Paul Groot (De Hospita)

Jonathan Demoor (Melk)

Beste Vrouwelijke Bijrol:

Lottie Hellingman (De Hospita)

Renée de Gruijl (Ver Van Je Bed)

Annick Boer (Ver Van Je Bed)

Carolina Dijkhuizen (Mamma Mia!)

Mariska van Kolck (Je, Anne)

Beste Mannelijke Bijrol:

Edwin Jonker (Jesus Christ Superstar)

Alex Klaasen (Jesus Christ Superstar)

Yules Avery (Jesus Christ Superstar)

Bart van Veldhoven (Ver Van Je Bed)

Marijn Kardol (Ver Van Je Bed)

Aanstormend Talent:

Silyan Elkattab (De Mol en de Paradijsvogel)

Lisa Schol (Melk)

Magtel de Laat (Jesus Christ Superstar)

Sem Konijn (Je, Anne)

Beste Ensemble:

Mamma Mia! (De Graaf & Cornelissen Entertainment)

Pretty Woman (Stage Entertainment Nederland)

Jesus Christ Superstar (Albert Verlinde, Jaco Kaasschieter en Matthijs Bongertman)

Boni (St. Doewet in coproductie met Twenty8 Productions en Het Zuidelijk Toneel)

Beste Regie:

Daniël Cohen (De Mol en de Paradijsvogel)

Anouk Beugels (Melk)

Stanley Burleson (Boni)

Ivo van Hove (Jesus Christ Superstar)

Beste Choreografie:

Chiara Re (Mamma Mia!)

Eline Vroon (Pretty Woman)

Roy Jonathans (Boni)

Jan Martens (Jesus Christ Superstar)

Beste Decor, Toneelbeeld en Projecties:

Uri Rapaport en Michiel van der Zijde (Het Was Zondag in het Zuiden)

Eric van der Palen (Mamma Mia!)

Luc Peumans / Robert Nieuwenhuis (De Tocht)

Jan Versweyveld (Jesus Christ Superstar)

Beste Lichtontwerp:

Pelle Herfst (Boni)

Jan Versweyveld (Jesus Christ Superstar)

Uri Rapaport (Het Was Zondag in het Zuiden)

Coen van der Hoeven (Mamma Mia!)

Beste Geluidsontwerp:

Tom Gibbons (Jesus Christ Superstar)

Ray Elderman (Het Was Zondag in het Zuiden)

Jan van Dijk (Mamma Mia!)

Maarten Houdijk (De Man van La Mancha)

Beste Kostuums, Kap & Grime:

Cocky van Huijkelom (Pretty Woman)

Meredith Joeroeja/Ilse Vermeulen (Boni)

Arno Bremers (Mamma Mia!)

Cocky van Huijkelom (De Hospita)

Beste Muziek, Liedteksten en Arrangementen:

Jan Groenteman en Daniël Cohen (De Mol en de Paradijsvogel)

Charlotte Dommershausen en Schrijverscollectief (Melk)

Ezra van Nassau en Maarten Hopman (Ver Van je Bed)

Andrew Lloyd Webber en Tim Rice (Jesus Christ Superstar)

Beste Script en Dialogen:

Daniël Cohen (De Mol en de Paradijsvogel)

Iante Mosselman, Sjaan Flikweer, Elisabeth van Nimwegen, Marijn Bellaard (Melk)

Maarten Hopman (Ver Van je Bed))

Allard Blom (Piaf)

Beste Vertaling:

Jeremy Baker (Mamma Mia!)

Frank van Laecke (Je, Anne)

Huub van der Lubbe (De Man van La Mancha)

Marlene (Sven Ratzke)

Beste Grote Musical:

Mamma Mia! – De Graaf & Cornelissen Entertaiment

Het Was Zondag in het Zuiden - Toneelgroep Maastricht en Theater De Maaspoort

Jesus Christ Superstar – Albert Verlinde, Jaco Kaasschieter, Matthijs Bongertman

De Man van La Mancha – Theateralliantie

Beste Kleine Musical:

De Mol en de Paradijsvogel – Opus One

Melk – Nanoek

Boni– St. Doewet in coproductie met Twenty8 Productions en Het Zuidelijk Toneel

Ver Van Je Bed – Oatmilk

Beste Nederlandse Oorspronkelijke Musical:

De Mol en de Paradijsvogel – Opus One

Het Was Zondag in het Zuiden – Toneelgroep Maastricht en Theater De Maaspoort

De Tocht – De Tocht BV

Piaf – De Theater BV

Melk - Nanoek

Boni - St. Doewet in coproductie met Twenty8 Productions en Het Zuidelijk Toneel

De Hospita - MediaLane

Pride & Prejudice – Morssinkhof Terra Theaterproducties

Mees Kees op Kamp – STENT Producties

100% Coco in New York - Morssinkhof Terra Theaterproducties

Ver Van Je Bed - Oatmilk

Nominaties per theaterproducent:

Albert Verlinde, Jaco Kaasschieter, Matthijs Bongertman- 14

De Graaf & Cornelissen Entertainment - 11

St. Doewet in coproductie met Twenty8 Productions en Het Zuidelijk Toneel - 9

Nanoek - 9

Oatmilk - 8

Opus One - 7

Toneelgroep Maastricht en Theater De Maaspoort - 7

MediaLane - 5

Stage Entertainment Nederland - 4

Mark Vijn Theaterproducties - 4

Theateralliantie - 4

Theater BV - 3

Morssinkhof Terra Theaterproducties - 2

De Tocht BV - 2

STENT Producties - 1

Sven Ratzke - 1

Alle genomineerden zijn maandag 8 april as aanwezig tijdens de traditionele Musical Awards nominatielunch in het hoofdkantoor van de Goede Doelen Loterijen in Amsterdam. Er zijn diverse foto-/film-/interviewmomenten deze ochtend. Na afloop van de groepsfoto is er tijd om interviews af te nemen.

In de loop van de ochtend wordt, vanzelfsprekend, een lunch verzorgd.

Wanneer:

Maandag 8 april as

12.00 - 14.00 uur (ontvangst vanaf 11.30 uur)

Beethovenstraat 200

Amsterdam

Sluit je aan bij Team BroadwayWorld

Ben jij een fervent theaterbezoeker? We zijn op zoek naar mensen zoals jij die jouw gedachten en inzichten met onze lezers willen delen. Team BroadwayWorld-leden krijgen toegang tot shows om te recenseren, interviews af te nemen met artiesten en de mogelijkheid om collega-theaterliefhebbers en kunstwerkers te ontmoeten en te netwerken.

Geïnteresseerd? Lees hier meer..