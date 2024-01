Feature: HOOFDROLLEN VOOR BUDDY VEDDER EN ESMEE DEKKER IN SATURDAY NIGHT FEVER!

Buddy Vedder en Esmée Dekker spelen de hoofdrollen in de iconische musical Saturday Night Fever. Buddy vertolkt de rol van Tony Manero en Esmée die van Stephanie Mangano, de danseres met wie Tony zijn toekomst ziet. In 1978 betekende de film, met grote hits van de Bee Gees, de doorbraak van John Travolta. Saturday Night Fever gaat op 29 september 2024 in première in Theater aan de Parade in Den Bosch.

De musical Saturday Night Fever wordt geproduceerd door De Graaf en Cornelissen Entertainment. Creatief producent Hans Cornelissen: ‘De muziek is iconisch, de dansscènes van zeer hoog niveau en het verhaal is rauw en romantisch tegelijk. En een soms ontluisterend tijdsbeeld van het New York in de jaren zeventig. We geloven dat Esmée en Buddy met hun talenten en uitstraling de ideale vertolkers voor deze rollen zullen zijn. En natuurlijk zullen we, net als ook met onze recente versies van Mamma Mia!, Titanic en Evita, onze eigen signatuur aan de show geven. Zonder het tijdsbeeld te verloochenen, maar wel enigszins reflecterend naar het nu’.

Het dansen is Buddy Vedder niet vreemd. Hij won het tweede seizoen van het televisieprogramma Dance Dance Dance en is sindsdien blijven dansen. ‘Wie van dansen en de muziek van de Bee Gees houdt, heeft Saturday Night Fever diverse keren gezien,’ zegt Buddy. ‘Ik dus ook. Dat ik de rol van Tony Manero ga spelen en dus in de dansschoenen van John Travolta mag staan, is waanzinnig.’ Het is niet voor het eerst dat Buddy en Esmée samen spelen. Beiden maakten hun musicaldebuut in ‘Heerlijk duurt het langst’, ook geproduceerd door Ruud de Graaf en Hans Cornelissen. Nu, ruim tien jaar later, delen ze weer het toneel. ‘Buddy en ik zijn door de jaren heen vrienden geworden,’ zegt Esmée. ‘Dat we nu samen in Saturday Night Fever gaan spelen is voor ons de kers op de taart.’

Het verhaal

De jonge aantrekkelijke Tony Manero komt uit een arm immigrantengezin en groeit op in Brooklyn, New York. Hij en zijn vrienden dromen van het onbereikbare Manhattan, aan de overkant van de rivier. Elke zaterdagavond ontsnappen ze aan de dagelijkse realiteit in de disco ‘2001 Odyssey’. Tony is de koning van de dansvloer, hij wordt aanbeden door vrouwen en is voor alle jongens het voorbeeld. Als hij op een avond de mooie Stephanie Mangano ontmoet, laat hij zijn vaste danspartner Annette vallen. Hij besluit, na een aantal dramatische gebeurtenissen en confrontaties met zijn familie en vrienden, samen met haar de stap naar het succesvolle en bruisende Manhattan te wagen.

Saturday Night Fever is een vernieuwde versie van de iconische musical gebaseerd op de Hollywoodfilm met John Travolta. De voorstelling krijgt een verrassende vormgeving en een nieuwe vertaling.

Foto credits: Rob Jacobs