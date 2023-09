Feature: CAST AIDA ONTVANGT GOUDEN TICKET AWARD VOOR MEER DAN 200.000 VERKOCHTE KAARTEN!

De internationale productie van de hitmusical SIX speelt deze drie weken voor uitverkochte zalen in Amsterdam en Rotterdam. Wegens dit grote succes kondigt producent MediaLane Theater, in samenwerking met de Engelse producenten Kenny Wax, Wendy & Andy Barnes en George Stiles, met trots aan dat de musical volgend jaar terugkeert naar Nederland. Ditmaal te zien in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam en Martiniplaza in Groningen.

Eind augustus is de educatieve én muzikale geschiedenisvoorstelling ‘Willem Junior’, over het leven van Willem van Oranje, gestart aan haar derde seizoen. De voorstelling is, veelal besloten, door heel Nederland te zien in theaters en op scholen. Vandaag maakt producent STENT Producties bekend dat er een extra openbare voorstelling gespeeld wordt in het Expotheater van Pathé Ede, daarnaast zal er een extra acteur aan de cast worden toegevoegd, Max Hameeteman maakte vandaag in ECI Roermond zijn debuut als Willem.

From This Author - Chantal Kunst

Chantal is a passionated theatregoer and takes the same passion into her day job: voice casting director, where she casts voice-actors for commercials and other projects. From her home base Amste... Chantal Kunst">(read more about this author)