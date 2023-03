Vuelos Y Revuelos, Próximo Concierto Inclusivo Del Cepromusic En La Sala Manuel M. Ponce

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (Cepromusic), presenta Vuelos y Revuelos, cuarto concierto de la Temporada 2023, el próximo 25 de marzo en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La primera función estará dirigida a públicos con discapacidad intelectual, a las 17:15 horas; y para el público en general será a las 19:00 horas.







Este concierto incluye tres estrenos en México de las obras Le Gel, par jeu, de Gérard Pesson; cuyo título hace referencia a un desfile de fantasmas, vértebras de cromatismos y danzas que se congelan a su paso; Radium, de Raphaël Cendo, una pieza que conecta 100 situaciones energéticas y cuya principal característica es la no repetición de estructura o articulación alguna, y Disclousure, de Rebecca Saunders, quien cita a Samuel Beckett (Horn Came Always) ilustra las preocupaciones formales y estéticas que acompañaron su proceso de composición: "Todavía veo, a veces, ese rostro menguante que revela, cada vez con más claridad cuanto más entra en la sombra, el que yo recordaba".







Además, se interpretará la obra Revuelos, una pieza sin director para trompeta, percusión, piano y contrabajo, del compositor mexicano Víctor Rasgado (1959-2023), en memoria a su trayectoria en la enseñanza y creación de la música contemporánea.







Víctor Rasgado fue un compositor de ópera, música sinfónica y de cámara. Estudió piano y composición en la Escuela Nacional de Música y en el Centro de Investigación y Estudios Musicales Tlamatinime. En 1984 ingresó a la Royal School of Music (Inglaterra) y en Italia, de 1985 a 1993, en el Conservatorio G. Verdi de Milán, la Academia Chigiana de Siena y la Academia de Alto Perfeccionamiento Lorenzo Perosi de Biella (Italia). Sus principales maestros fueron María Antonieta Lozano y Franco Donatoni.







Las Funciones relajadas del Inbal están dirigidas a personas con autismo, condiciones de neurodesarrollo o relacionadas, y forman parte del Programa de Inclusión Social y el Proyecto de Extensión Cultural de la Subdirección General de Bellas Artes (SGBA) y están son a todo público, por lo cual los asistentes tienen la libertad de salir de la sala y regresar si así lo requieren. También pueden moverse, hacer sonidos y manifestar estados de ánimo libremente mientras disfrutan del concierto.







Los boletos para ambos conciertos en la Sala Manuel M. Ponce están a la venta en taquillas del Palacio de Bellas Artes y tienen costo de $20 pesos.