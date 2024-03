Visita A Ciegas, Actividad Del Munal Que Permite Acercarse Al Arte De Una Manera Distinta

Get Access To Every Broadway Story



En el marco del programa Munal+Inclusión, el Museo Nacional de Arte (Munal) realizará el domingo 24 de marzo a las 10:00 h la Visita a ciegas, dirigida especialmente a personas ciegas o con discapacidad visual. La intención es mostrar algunas obras del acervo por medio del tacto, la descripción, la imaginación y algunas referencias de medidas, texturas o temperaturas.

Ariadna Gómez, coordinadora del programa que ha implementado el recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), detalló que primero se les describe a los participantes la arquitectura del Munal, y posteriormente les hablan de dos o tres obras de José María Velasco o de otros pintores mexicanos.

La espacialidad, la historia y los sonidos son otros elementos a los que se recurre para esta visita guiada que sirven para acercar a los participantes a las obras pictóricas y establecer una comunicación personal con el arte.

“Además de contarles la historia de cada obra y describirlas, nos interesa preguntarles cómo las imaginan, qué piensan, qué sienten o si conocen los lugares a los que se hace referencia”, indicó.

Comentó que el programa está dirigido a las personas ciegas o débiles visuales, ha llamado la atención del público normovisual porque es una forma diferente de acercarse al arte.

“Nosotros los invitamos a sumarse a ella, pero con los ojos cerrados. Las personas ciegas usan bastones y utilizan los demás sentidos, mientras que las personas que sí pueden ver desarrollan cierta ansiedad o miedo”.

La coordinadora señaló que en los últimos años ha encabezado este programa “y he descubierto que, además de los cinco sentidos, los seres humanos tenemos otros, como el sentido espacial. Todos lo tenemos, pero lo activamos comúnmente en casos extraordinarios, como cuando en la noche se va la electricidad en nuestras casas”.

Otro pintor al que se visita es Diego Rivera, muy admirado por las personas ciegas por su temática. La descripción, la imaginación y las referencias cotidianas son tres elementos básicos para estas visitas. Ariadna Gómez informó que desde su creación se han inscrito alrededor de 600 personas.

Los interesados deben registrarse en el correo electrónico ariadna.gomez@munal.inba.gob.mx y el cupo máximo es de 25 personas. La entrada es libre. El Museo Nacional de Arte se localiza en Tacuba No. 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

