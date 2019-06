Solistas Ensamble interpretará música sacra de Leoncavallo, Puccini, Mascagni, Verdi, Zandonai y Chihara

El llamado verismo nació en Italia como una manera realista de plasmar el mundo, lejos de la idealización romántica y las ilusiones. Este movimiento estuvo presente en la música y formará parte del próximo concierto de Solistas Ensamble de Bellas Artes que ofrecerá el programaMúsica Sacra de Repertorio Verista, con obras de compositores como Leoncavallo, Puccini, Mascagni, Verdi, Zandonai y Chihara.

La agrupación, bajo la batuta de Christian Gohmer, ofrecerá este programa el domingo 9 de junio, a las 13:30, en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart) y el miércoles 12, a las 19:00, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Contará con el violista Gerardo Aponte Cupido como solista invitado.

El director Christian Gohmer mencionó que compositores como Puccini, Leoncavallo y Mascagni pertenecen a la época verista, que surge en Italia casi a finales del siglo XIX. Son exponentes que suelen ser más conocidos por sus composiciones de ópera, como La Bohème, Tosca, Turandot,Payasos, Cavallería rusticana, pero también abordaron otro tipo de obras, que son las que darán a conocer con este programa.

Con Giuseppe Verdi ocurre una excepción, ya que no es un compositor que proceda propiamente de la época verista, sin embargo, es el antecesor inmediato de los demás autores, por lo que es importante incluirlo en el programa, dijo Gohmer.

El concierto abrirá con el Réquiem de Giacomo Puccini -comentó el director-, que es una pieza para órgano, coro y viola, sin embargo, el ensamble vocal estará acompañado solo por el violista Gerardo Aponte, solista invitado para este programa.

El coro también interpretará O María, madre beata de Riccardo Zandonai, Pater Noster de Giuseppe Verdi y Misa de Gloria de Giacomo Puccini, así como piezas para cantantes solistas, tal es el caso de Salve Regina, que estará a cargo de la mezzosoprano Grace Echauri; Ave María de Leoncavallo, que cantará el tenor Ángel Ruz, y también Ave María, Intermezzo da Cavalleria rusticana, de Pietro Mascagni, que corresponderá a la soprano Angelina Rojas.

De otro periodo, se interpretará Canciones de amor y pérdida (Songs of love and loss), del compositor Paul Chihara. "No son sacras ni veristas, pero se relacionan con el programa por la dotación para coro a capella y viola", explicó Gohmer.

El director de Solistas Ensamble de Bellas Artes mencionó que les interesa dar a conocer al público este repertorio, "que en su momento sí sonaba mucho en Italia. Es música bellísima y es la oportunidad de conocer otra faceta de los compositores de los que actualmente se sabe más su obra operística".

Este propósito de dar a conocer otras facetas de diversos compositores corresponde con la visión de Solistas Ensamble de Bellas Artes, pues desde su fundación se ha dedicado a promover el repertorio de las principales etapas de la música vocal.

La agrupación destaca por ser la primera que se dio a la tarea de difundir en el ámbito nacional e internacional la música virreinal mexicana y latinoamericana (siglos XVI a XVIII), obra romántica de los compositores mexicanos del siglo XIX, así como canciones populares del siglo XX y la de compositores mexicanos del presente.





