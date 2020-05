Seleccionan Siete Obras Para Participar En Teatro A Una Sola Voz - Festival De Monólogos 2020

Mostrar la diversidad cultural en el país, tomando en cuenta la paridad de género, incentivar la colaboración interinstitucional e impulsar el desarrollo de proyectos escénicos, es el propósito de la 16 edición de Teatro a Una Sola Voz Festival de Monólogos 2020 en el cual participarán grupos artísticos por 12 estados del país.

La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Teatro, dio a conocer, mediante reunión virtual, los siete proyectos que conformarán la 16 edición del Festival de Monólogos.

Este circuito se llevará a cabo en espacios escénicos de Sonora, Coahuila, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Veracruz, Estado de México y Ciudad de México.

Para esta edición se recibieron 137 proyectos, de los cuales fueron seleccionados: Camile Claudel...sin Rodin de Gäel LeCornec, con actuación de Yuriria Fanjul y dirección de Diego Vázquez; There's No Home Like Place, con texto, actuación y dirección de Antonio Cerezo; Tonta, con actuación de Arlet Gamino, texto y dirección de Adrián Vázquez; Wilma, con texto, actuación y dirección de Itzhel Razo; 30+1 (obra para una actriz y un radio) de Lucio Peregrino, con actuación de Diana Becerril y dirección de Diego Montero; Nana, con actuación de Daniela López; texto y dirección de José Uriel García; y Ejecutor 14 de Adel Hakim, con actuación de Osvaldo Sánchez y dirección de David Psalmon.

La deliberación que el comité de selección realizó para elegir los proyectos se llevó a cabo el pasado 29 de abril mediante reunión virtual entre representantes de las 12 entidades que integran el circuito del festival. Los proyectos, en su conjunto, ofrecen una pluralidad de temáticas, además de que apuntan a públicos específicos y buscan generar nuevos espectadores.

La selección muestra la diversidad cultural que existe en el país, tomando en cuenta la igual de género.

Ante la actual situación que prevalece por el COVID-19, las nuevas fechas para la reprogramación de las presentaciones se someterán a dictamen entre organizadores y participantes, atendiendo a las recomendaciones que en su momento dictaminen la Secretaría de Salud.

