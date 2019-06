Se acaba junio y con ello la temporada de THE ILLUSIONISTS Directo desde Broadway

THE ILLUSIONISTS: DIRECTO DESDE BROADWAY está por concluir su corta pero muy exitosa temporada en la Ciudad de México

El show tiene el récord de mayores ventas registradas en una semana en seis de los escenarios más importantes alrededor del mundo ( dicho récord ocurrió en su gira 2017 - 2018, donde el show logró récord de mayores ventas en una semana en teatros como The Marquis and Neil Simon Theatre en Broadway; The Shaftesbury Theatre; Arts Centre Melbourne; Sydney Opera House y el Auditorio Nacional de México).

Sus presentaciones en el Teatro Telcel dieron inicio el pasado 31 de mayo y estaban programadas para concluir este domingo 23 de junio; sin embargo, el éxito fue tal que extendieron una semana más las presentaciones, hasta el 30 de junio.

La gira de The Illusionists: Directo desde Broadway cierra su gira en México después de presentarse, simultáneamente, en Estados Unidos y Europa.

El Elenco ha estado conformado, entre otros, por:

Aryel Altamar (el Mentalista) es hipnotista profesional con 14 años de experiencia. Ha desarrollado uno de los shows más divertidos de habla Hispana, donde la hipnosis es el motor de toda la comedia. Se ha presentado en varios programas de TV, tanto nacional como internacional, demostrando sus habilidades como mentalista.

Joaquín Kotkin (el Surrealista) mejor conocido como El Mago de la Media Barba es reconocido como uno de los magos mexicanos más destacados en Iberoamérica. Su personalidad inquieta lo ha hecho incursionar en diferentes ramas de la magia, por lo que es considerado uno de los 20 mejores Family Entertainers a nivel mundial.

Aaron Crow (el Guerrero) ha sido nombrado como uno de los artistas más destacados del momento. Desafiando los límites de la percepción humana, Aaron se ha presentado en los escenarios más prestigiosos del mundo. Apasionado de la magia, sus actos van más allá de sólo asombrar al público.

Florian Sainvet (el Manipulador) inicia su carrera como mago a la edad de 16 años. Florian participó en la serie de televisión France's Got Talent, donde sorprendió a los jueces y al público con sus actos de magia. También se presentó en el The World Championship of Magic, donde fue ovacionado.

Leonardo Bruno (el Escapista) lleva la magia en la sangre, pues su abuelo es uno de los magos más importantes de México. En 2015, Leonardo fue parte del elenco de The Illusionists, donde siete talentosos ilusionistas crearon uno de los shows más espectaculares.

Mark Kalin (el Anfitrión) ha sido uno de los magos más influyentes de la última década. Ha llevado sus sorprendentes ilusiones a casinos, centros de arte, programas de televisión, e incluso su propio teatro experimental en Reno, Nevada. Cuando era joven, Mark se especializó en magia de cerca, pero más tarde amplió su repertorio de la mano de la prestidigitadora Jinger Leigh.

Matt Johnson (el Alquimista) ha perfeccionado sus habilidades en la magia y en el escapismo desde hace más de 20 años. También se ha presentado en escenarios de diferentes países como Japón, Reino Unido, Canadá, Dubái, Italia, Argentina y Australia. Durante este tiempo, combinó diferentes estilos de distintos lugares del mundo.

Sabine Van Diemen (la Hechicera) es la única mujer de este show. Ha trabajado en la magia casi una década y es una de las ilusionistas más destacadas dentro del espectáculo. Además, ha sido descrita como una de las artistas más extraordinarias y talentosas de la magia. (Fuente: Prensa Ocesa en línea)

Así que aprovechen la oportunidad y consulten cartelera para disfrutar las nuevas funciones de este gran espectáculo.

Más información a través de sus redes sociales. En FB: The Illusionists Live.

Imagen: The Illusionists en FB.

Clemente Sánchez Uribe, es comentarista y promotor de cultural teatral desde hace más de 20 años, actualmente es académico de la Universidad Anáhuac México en el área de Comunicación, así como productor y locutor del Programa radiofónico Tras Bambalinas...Donde el Teatro, Cobra Vida, en Radio Anáhuac 1670 de AM y por internet, todos los lunes de 5 a 7 pm. Desde 2011 es Editor en Jefe para la sección México de BroadwayWorld.com





Related Articles Shows View More Mexico Stories