Rosario Cabrera Y Su Legado En Las Escuelas De Pintura Al Aire Libre, Tema De La Charla Dentro Del Ciclo Pintar En Femenino

La producción artística de Rosario Cabrera y su aportación como maestra y directora de las Escuelas de Pintura al Aire Libre, que solo habían sido dirigidas por hombres, será tema de la conferencia Fuimos tantas en una. Rosario Cabrera, entre la docencia, los afectos y la creación artística, que ofrecerá Paola Eguiluz, historiadora del arte, el jueves 29 de febrero de 2024 en el Museo Nacional de San Carlos, a las 19:00 horas.

Inscrita en el ciclo de conferencias Pintar en femenino que se realiza con motivo de la exposición Pintar en femenino: Mujeres en el sistema artístico mexicano, 1846-1940. Homenaje a Leonor Cortina, la charla busca suscitar la reflexión sobre la participación de las mujeres en el sistema artístico mexicano y su contribución dentro del arte nacional a finales del siglo XIX.

Paola Eguiluz, artista visual, curadora e historiadora del arte, enfocará su conferencia en el trabajo de Rosario Cabrera como maestra en la Escuela de Pintura al Aire Libre de Coyoacán y posteriormente en la de Cholula, Puebla. “Cabe destacar que fue la única mujer en dirigir dos escuelas de Pintura al Aire Libre, trabajo que solo habían desarrollado los hombres”, comentó Zyanya Ortega, organizadora del evento.

En 1916, Rosario Cabrera ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Su creación se centra en el grabado y en el retrato, y cuando ingresa a las Escuelas de Pintura al Aire Libre, crea paisajes, además de incursionar en la experimentación artística y viajar a Europa, donde permaneció por dos años y realizó su primera exposición.

“Rosario Cabrera es una artista de la que se ha estudiado poco. La exposición que se hizo en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo fue la primera muestra retrospectiva de su trabajo y a partir de ahí hemos avanzado en su estudio, pero gracias a esta exposición conocemos su trabajo como maestra y artista en solitario. Falta estudiar su carrera docente en las escuelas primarias de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que abarca el final de su vida en los años setenta”, comentó Ortega.

Se trata de una artista multifacética, desde que estudiaba en la Escuela Nacional de Bellas Artes se mostraba curiosa y, en cierto modo, autodidacta, algo que la hizo destacar como alumna y exponer en las instituciones de la academia. “Los artistas contemporáneos y la crítica siempre la recibieron bien y vieron en Rosario Cabrera a una mujer capaz e inteligente, con mucho interés, energía y en constante renovación y experimentación de nuevos temas”.

En su opinión, la charla puede resultar favorable para un público amplio e interesado en conocer la obra de esta artista y el periodo posrevolucionario de la década de 1920-1930, en el que las mujeres ya no solo pintan, sino que también se diversifican en sus labores artísticas, como es el caso de Rosario Cabrera y su actividad docente, detalló.

La ponente Paola Eguiluz es licenciada en Artes Visuales por la Universidad Autónoma de Querétaro, con maestría en Historia del Arte. Sus líneas de trabajo e investigación abordan temas como las periferias, el cuerpo, los feminismos descentralizados, el lenguaje y el paisaje. En 2019 creó Marejada. Indisciplina con perspectiva de género, proyecto enfocado en visibilizar prácticas artísticas de mujeres que no encuentran cabida en el circuito hegemónico del arte.

Es importante mencionar que al finalizar la charla Fuimos tantas en una. Rosario Cabrera, entre la docencia, los afectos y la creación artística se llevará a cabo un taller de pintura en el que se experimentará sobre la técnica del puntillismo y la pintura de paisaje con el fin de mostrar la forma en que Rosario Cabrera hacía sus paisajes en los años veinte. Esta actividad se encuentra dirigida a mujeres mayores de edad y tiene un cupo limitado a 25 personas. El registro se realiza en la página: mnsc.inba.gob.mx/charlas.

