Reúnen Danza, Performance, Música, Pintura En Manifiesta III: A 30 Años De La Fundación De X Teresa

Ex Teresa Arte Actual, perteneciente a la Red de Museos del Instituto Nacional de Bellas Arte y Literatura (Inbal), se suma de manera extensiva y en diálogo abierto al festejo convocado por el artista visual Eloy Tarcisio, fundador y primer director del recinto para celebrar los 30 años del recinto con el evento conmemorativo Manifiesta III: A 30 años de la fundación de X Teresa.







Este evento se llevará a cabo en el recinto localizado en Lic. Primo Verdad, donde cerca de 70 artistas realizarán. en un escenario abierto a todo público, acciones de arte de diversas disciplinas, como danza, performance, música, pintura, entre otras.







Los asistentes podrán vivir una experiencia artística a través de las presentaciones simultáneas, a partir de las 16:00 y hasta las 19:00 horas.







Llamado inicialmente X Teresa Arte Alternativo, el recinto del Inbal, instancia de la Secretaría de Cultura federal, abrió sus puertas al público en 1993, con una exposición que sería el manifiesto conceptual de Eloy Tarcisio.







Los artistas que participarán en este evento celebratorio son: Mireillie Aleli Lázaro Cortés, La Prieta Mire; Gerardo Sánchez, Arte Acción; Vianey Arreola Ocampo; Ana Ekaterina Rivera López; Jorge Díaz (Tlacuilo); Antonio Gritón; Adrián Dordelly Manifiesto; Ariadna Ortega Torres; Miguel Ángel Corona Reynito; Martín Rentería; Marco Guagnelli González; Niña Yhared; Doris Steinbichler; Lía Viridiana Domínguez; Margarita Hernández Navarro; Claudia Torres; Maricarmen Molipez (Punt0cero); Emiliano Lofish; Vicente Rojo Cama; Esmeralda Pérez Tamis; Oscura Unción - Lothar Muler; Abigail Maritxu Aranda Márquez; Penélope Rivera; Magdalena Firlag; Olga Ahau; Lilia Lemoine Roldan; Elina Chauvet; Mirna Roldan; Rene Freire; Adrián Ruiz Esparza; Eloy Tarcisio; Rocío Becerril Porras; Rocío Boliver La congelada de uva; Decxy Decx (Blanca Diana Zúñiga Pérez); Madame Gió; Andrés González Hernández; Elizabeth Casasola; Ezequiel Romero Flores; Iris Solar; Erin Sckodelario; Diego Pacheco Aparicio (ApachecoA); Mario Yahir Rodríguez López; Eugenia Chellet; Vianey Arreola Ocampo; Cosmodular; Verónica Cristiani; Erika Bulle; Sergio Valdivia; Felipe de Jesús Treviño; Saúl Cortés Hernández; Laura Ríos A; Angélica Lozano; Itandehuitl Orta; Francisco David Méndez Manzo; Fran Rubio Mosco; MariAlberto; Fernando Hernández López; Tenoch Romero; Sofía Cárdenas; Juliana; Sofia Zamudio Flores; Samantha Olvera; Miguel Cortés; Antonio Palacios; Luis Valverde; Fabian Arriola; Magno Huautla; an us; Jerónimo Sainz de Agüero; Aura Eloísa Álvarez Barrios; Paola Galletta; José Herrera; Ana Karen Labastida Vázquez; Jesús Miranda; Gabriel Macotela; Víctor Airosa; Señorita China Hidalgo y Daniela Michelle Martínez González.







