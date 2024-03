Rendirán Homenaje A La Escritora Margo Glantz Durante El Ciclo Protagonistas De La Literatura

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), rendirán un homenaje a la narradora y ensayista Margo Glantz, dentro del ciclo Protagonistas de la Literatura, mediante el cual se busca reconocer la trayectoria y legado de las escritoras y creadoras de arte mexicano. Actividad que se llevará a cabo el domingo 3 de marzo en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, a las 12:00 horas.

Además de la autora homenajeada, el presídium estará integrado por la escritora y directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Julia Santibáñez; el promotor cultural Philippe Ollé-Laprune; así como la escritora Jazmina Barrera. La mesa será moderada por Julieta García González, de Literatura y Fomento a la Lectura.

Durante el homenaje se realizará la lectura dramatizada de Las genealogías, a cargo de la actriz y directora teatral Alejandra Maldonado.

Sobre la autora

Margo Glantz nació el 28 de enero de 1930 en la Ciudad de México. Es maestra en Letras Modernas por la UNAM y doctora en Letras por la Universidad de la Sorbona, París. Es autora de Las mil y una calorías, novela dietética (1978), Las genealogías (1981), Síndrome de naufragios (1984), Apariciones (1995), El rastro (2002) y Cuerpo contra cuerpo (2020), entre otros libros.

Fue fundadora y directora de la revista Punto de Partida de la UNAM, (1966-1970); así como directora de Publicaciones y Bibliotecas en la SEP (1982), de Literatura en la UNAM (1967) y en el Inbal (1982-1986). Desde 1995 Miembro de Número de la Academia Mexicana de la Lengua.

Ha sido galardonada con el Premio Magda Donato 1982, el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 1984, el Premio Nacional de Artes y Ciencias, en el área de Lingüística y Literatura, 2004, y el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2022, entre otros reconocimientos. En 2010, recibió la Medalla de oro Bellas Artes. Por su trabajo, Margo Glantz es una protagonista de la literatura de nuestro tiempo.

