Rememoran A Gabriel García Márquez, El Gran Contador De Historias Noveladas

El 17 de abril se cumplirá el décimo aniversario del fallecimiento del escritor colombiano ganador del Premio Nobel de Literatura 1982, Gabriel García Márquez, quien vivió gran parte de su vida en México, donde escribió uno de sus más grandes éxitos: Cien años de soledad.

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) lo recuerdan como uno de los grandes renovadores de la literatura hispanoamericana de mediados del siglo XX, como “el genio de la literatura universal” y “el exuberante maestro del realismo mágico”.

A una década de distancia y con la reciente aparición de su novela póstuma, Nos vemos en agosto —que se conservaba en los archivos personales del autor y en la que trabajó no menos de 10 años—, el escritor se reafirma, pese a su ausencia, como el gran contador de historias noveladas.

Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia, y falleció en 2014 en la capital que lo acogió en el inicio de su carrera como escritor: México. Estableció residencia definitiva en este país desde 1975.

Periodista, guionista cinematográfico y narrador, García Márquez hizo estudios de Derecho en la Universidad de Bogotá y emprendió labores periodísticas en diarios de su natal Colombia. Fundó varias revistas y ya en México colaboró en las publicaciones Cromos, México en la Cultura, Momento, Proceso y Revista Mexicana de Literatura, entre otras.

En su amplia trayectoria literaria y periodística de cerca de 50 libros destacan títulos que son referencia en todo el mundo, entre ellos: La hojarasca (1955), El coronel no tiene quien le escriba (1961), La mala hora (1962), Los funerales de la Mamá Grande (1962), Cien años de soledad (1967), Relato de un náufrago (1970) y El otoño del patriarca (1975).

También: La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada (1972), Periodismo militante (1978), Crónica de una muerte anunciada (1981), El amor en los tiempos del cólera (1985), El general en su laberinto (1989), Del amor y otros demonios (1994), Por un país al alcance de los niños (1996), Por la libre: obra periodística (1974-1995) (1999), Vivir para contarla (2002), Memoria de mis putas tristes (2004) y Yo no vengo a decir un discurso (2010).

En su carrera obtuvo numerosos reconocimientos, entre ellos, el Premio Mundial de Periodismo de la Organización Internacional de Periodistas (1977); la Legión de Honor, en grado de Gran Comendador, por el Gobierno de Francia (1981); el Premio Nobel de Literatura (1982) y la Orden del Águila Azteca (1982). Fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, y diversos premios llevan su nombre como el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez y el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo.

Un año después de su fallecimiento, en un simposio en Estados Unidos, la escritora mexicana Elena Poniatowska, amiga cercana del colombiano, dijo: “Lo más importante es que García Márquez puso a todo el Continente Americano en el mapa del mundo, nadie lo había hecho hasta entonces. Había libros importantes sobre la situación de América Latina, o lo que significaba, pero él fue el que logró este reconocimiento con Cien años de soledad.

“Acabó con todo. Él se sentó sobre el mundo entero. Ningún libro de autoayuda ha logrado el cambio de hábitos y de fe en sí mismo como esta novela y es una presencia en el mundo que nos favorece mucho, que nos da gran alegría y que nos pone como seres excepcionales, como es la familia Buendía”, expresó entonces la autora de La noche de Tlatelolco y ganadora del Premio Cervantes.

La Secretaría de Cultura y el Inbal han impulsado la difusión de la vida y obra del escritor colombiano. En junio de 2018, al cumplirse los 50 años de la publicación de Cien años de soledad, el Instituto presentó la exposición fotográfica y documental itinerante Gabriel García Márquez y sus Cien años de soledad, con materiales del archivo de la Coordinación Nacional de Literatura.

Ese mismo año, en el Museo de Arte Moderno (MAM) se presentó la primera muestra en México que planteó una mirada profunda a su archivo personal y en la cual sobresalió el lugar que tuvo nuestro país en su trayectoria como figura imprescindible en la cultura.

Gabriel García Márquez: La creación de un escritor global fue el título de la muestra que atisbó en la vida del escritor colombiano a través de 280 piezas, entre manuscritos originales de sus principales obras, libros, cartas, filmes, guiones, fotografías, objetos personales y documentos diversos, resaltando los momentos decisivos que lo convirtieron en el primer autor de lengua española más traducido del mundo.

En este décimo aniversario de su fallecimiento, el Inbal organiza, en el marco de su ciclo de Visitas Literarias, una sesión titulada Corresponsal en Macondo, el domingo 21 de abril a partir de las 10:00 h, con la cual el público podrá conocer y recorrer la casa de La Loma núm. 19, en San Ángel Inn, Ciudad de México, sitio donde escribió, entre 1965 y 1966, la versión definitiva de la que es considerada su novela cumbre: Cien años de soledad.

En Colombia, la Fundación Gabo anunció recientemente el programa cultural De 10 a 100, que se extenderá hasta 2027, cuando se cumpla el centenario del natalicio de Gabriel García Márquez, en el que se ahondará en la obra y en diferentes facetas del escritor que incluyen las de promotor de la paz y defensor de los derechos humanos.

Jaime Abello Banfi, director general de la Fundación Gabo, expresó: “Un autor famoso y reconocido por la literatura, pero tiene mucho más que enseñar”.

