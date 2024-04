Regresa El Teatro Clásico Al Palacio De Bellas Artes Con Los Empeños De Una Casa Y La Vida Es Sueño

Get Access To Every Broadway Story



La Compañía Nacional de Teatro (CNT) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), y la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España (CNTE), como parte de las actividades conmemorativas por los 90 años del Palacio de Bellas Artes, se presentarán en mayo en dicho recinto con seis funciones –tres por cada Compañía– de dos obras representativas del teatro clásico del Siglo de Oro en español.

Con el apoyo de la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la CNT-México presentará Los empeños de una casa, de sor Juana Inés de la Cruz, versión revisitada y dirigida por la directora artística Aurora Cano, con el elenco estable de la Compañía.

En tanto, la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España llegará con La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca, una coproducción hispano-británica bajo la dirección de Declan Donnellan, reconocido pensador del teatro clásico desde lo contemporáneo.

Estas funciones significarán el regreso del teatro clásico al Palacio de Bellas Artes, el cual abrió sus puertas al público en 1934 y fue inaugurado con la puesta en escena La verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón.

Regreso del teatro clásico

En conferencia de prensa, el subdirector general de Bellas Artes, Héctor Romero Lecanda, con la representación de la directora general del Inbal, Lucina Jiménez López., externó su beneplácito, por lo que dijo es el regreso del teatro clásico al Palacio de Bellas Artes “y qué mejor que en el 90 aniversario de este recinto”.

Recordó que cuando se cumplieron 80 años del Palacio también estuvieron en los festejos la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España con La verdad sospechosa y también la Compañía Nacional de Teatro de México. “Nos da mucho gusto que ambas agrupaciones, representativas de estos países, se presenten y dialoguen nuevamente a través de obras clásicas”.

De manera remota, Miguel Cuerdo Rivas, director de producción de la compañía LAZONA y de la puesta en escena La vida es sueño, de la CNTE, agradeció la oportunidad de estar en México con un espectáculo teatral con el cual llevan ya un año y medio desde su estreno con muchas satisfacciones, gracias a la suma –dijo— de la energía de tres compañías y tres productoras.

Informó que por este trabajo la actriz Goizalde Núñez recibió el año pasado el premio a la mejor interpretación femenina, mientras que otros dos actores --Alfredo Noval y Ernesto Arias-- recibieron premios a mejor actor y actor secundario.

“Esta es la primera vez que el director inglés Declan Donnellan dirige un elenco español y ha sido muy reconocido; estamos orgullosos de ser parte de esta su primera aventura de trabajo en torno a una obra de Pedro Calderón de la Barca con un elenco netamente español”, comentó.

Estuvimos –señaló-- en Madrid haciendo temporada durante dos meses y medio con llenos todos los días y hemos hecho una gira nacional e internacional, porque esta unión, estas sinergias, han servido también para estar en el Teatro Barbican de Londres, en el Festival de Edimburgo y en recintos de Génova, Budapest, Sofía y Buenos Aires, entre otros.

“Se trata de un espectáculo que nació con vocación internacional y ha sido una estupenda experiencia que, de alguna manera, cerrará con broche de oro en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Estamos ansiosos de llegar y mostrarlo al público mexicano”.

Por su parte, la directora artística de la CNT, Aurora Cano, calificó de acierto el hecho de que, desde hace algunos años, el término Teatro del Sigo de Oro español haya sido cambiado por Teatro del Siglo de oro en español y dijo que es una fortuna que el próximo mes de mayo coincidan en el escenario de Palacio dos grandes compañías, una de México y otra de España.

Rememoró: “Desde que se inauguró el Palacio de Bellas Artes con La verdad sospechosa, en este recinto no se había estrenado una obra de teatro clásico de la Compañía Nacional de Teatro, aunque sí ha tenido espectáculos que hacen referencia a este género”.

Dijo que sor Juan Inés de la Cruz escribió Los empeños de una casa en un contexto conocido, de enredos, debido a su relación con la virreina de aquella época, gracias a quien conocemos la dramaturgia de sor Juana, pues ella la tomó, se la llevó a España y allá la difundió posteriormente, mientras que sor Juana había quemado sus escritos, arrepentida.

Consideró que en esta obra sor Juana complejiza a los personajes femeninos, en especial, y nos da la oportunidad de trabajar personajes increíbles y profundos, lo cual es “lo que nos apasiona de llevar este texto a escena”.

También de manera remota, la actriz Goizalde Núñez se dijo “emocionada de ir a México, y sabemos que será una experiencia única por la riqueza cultural que tiene este país, por la hermandad, la luz y la alegría, y porque pensamos que será bien recibido por el público”.

La actriz galardonada por su trabajo en este montaje consideró que llevar a escena La vida es sueño bajo la dirección de Declan Donnellan “ha sido una gran experiencia, porque ninguno de la compañía había tenido la experiencia de trabajar de esta manera tan particular.

Y explicó: “Lo primero que hizo el director fue llevarnos 10 días al campo, donde trabajamos juegos e improvisaciones para adentrarnos en la esencia y el germen de lo que es La vida es sueño. De ahí partió la puesta en escena, que nos llevó al vértigo y a la plena libertad como actores y actrices.

Mientras tanto, Simón Franco, dramaturgista de la CNT-México, consideró que Los empeños de una casa no es un montaje fortuito: “Cuando nos invitaron a participar en el 90 aniversario del Palacio de Bellas Artes pensamos en hacer nuevamente La verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón.

Sin embargo –agregó-- revisando la historia de la CNT nos encontramos que en sus 50 años de vida no había hecho una obra de sor Juana, solo se había tomado algunos fragmentos de su poesía para un espectáculo de Norma Barroso, y Amor es más laberinto fue una coproducción con La Rendija teatro.

Los empeños de una casa

Los empeños de una casa es la primera comedia escrita por sor Juana Inés de la Cruz. Estrenada en el siglo XVII durante las celebraciones por el nacimiento del primogénito de los virreyes de la Nueva España, aborda una serie de enredos amorosos que sirven de pretexto para que la autora diserte sobre la frágil naturaleza humana y el público se divierta con la obra.

Esta versión busca, además, rendir tributo a la Décima Musa, proponiendo un escenario meta-teatral en el que se le verá enredada –incluso más que a sus personajes– en el proceso mismo de concebir su primera comedia. Así, los espectadores disfrutarán de una comedia de capa y espada dentro de otra comedia… un poco más negra.

El montaje contará con la participación del elenco estable de la CNT: el actor de número Óscar Narváez, acompañado por Érika de la Llave, Marco Antonio García, Zabdi Blanco, Fernando Bueno, Nicté del Carmen, Mireya González, Jorge León, Federico Lozano, Irene Repeto, Adriana Reséndiz, Shadé Ríos, Fernando Sakanassi y Mariana Villaseñor. La acción, a su vez, estará acompañada de música en vivo, con boleros tradicionales al estilo de Los Panchos, interpretada por los tres músicos residentes de la Compañía: Carlos Matus, Yurief Nieves y Edwin Tovar.

En cuanto a la producción, la escenografía e iluminación estarán a cargo de Jesús Hernández, el diseño de vestuario será de Jerildy Bosch, el diseño de maquillaje y peinados de Maricela Estrada y el diseño de video será de Raúl Munguía, con Ignacio García como asesor de verso.

Adaptación de Declan Donnellan y Nick Ormerod

Por su parte, La vida es sueño se estrenó en 1635. Consta de tres actos y mezcla tragedia con comedia. El tema central es la libertad del ser humano para configurar su vida sin dejarse llevar por el destino.

Pedro Calderón de la Barca, autor de esta obra seminal del teatro del Siglo de Oro en español, es considerado uno de sus máximos exponentes, y su nombre va asociado a la inauguración del Palacio del Buen Retiro de Madrid. En esta ocasión se verá en el escenario una adaptación de Declan Donnellan y Nick Ormerod, bajo la dirección de Donnellan.

Esta obra es una coproducción de Cheek by Jowl, compañía internacional de teatro creada por Donnellan junto a su socio, el diseñador artístico Nick Ormerod; también como coproductoras están la compañía LAZONA, junto a la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España.

Encabezando el elenco se encuentran los miembros de la CNTC, Ernesto Arias, Ángel Ruiz, Rebeca Matellán, Manuel Moya, Alfredo Noval, Goizalde Núñez, Irene Serrano, Antonio Prieto y Prince Ezeanyim.

El diseño de escenografía y vestuario serán de Nick Ormerod, diseño de iluminación de Ganecha Gil, diseño de sonido y composición de Fernando Epelde, movimiento de Amaya Galeote, con Juan Ollero como intérprete, diseño gráfico de Javier Naval, Óscar Sainz como director técnico, Alex Stanciu como regidor, Sira González como maquinista, Miguel Cuerdo en la dirección de producción y la producción ejecutiva de Elisa Fernández.

Se ofrecerán tres únicas funciones de La vida es sueño en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes; con fecha y horarios de martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de mayo, a las 20:00 h. Posteriormente, Los empeños de una casa contará a su vez con tres funciones en la Sala Principal; jueves 16 de mayo a las 20:00 h; sábado 18 a las 19:00; y domingo 19 de mayo a las 17:00 h.

Se podrán adquirir, de forma conjunta, boletos para ambas obras al precio de una (en boletos del mismo precio) al comprarlos directamente en las taquillas del Palacio de Bellas Artes los martes y sábados. Precios: Luneta 1: $465.00; Luneta 2: $410.00; Anfiteatro bajo: $310.00; Anfiteatro alto: $225.00; y Galería: $100.00. Únicamente para las funciones de Los empeños de una casa aplican descuentos de 50% para adultos mayores, maestras, maestros y estudiantes, así como descuentos disponibles al comprar en Ticketmaster.

