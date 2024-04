Recordó La Orquesta Sinfónica Nacional A Manuel Enríquez Con Su Obra Ritual

Get Access To Every Broadway Story



Como pocas ocasiones, el público disfrutó la noche del viernes 19 de abril de un magno concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional al interpretar la obra Ritual, de Manuel Enríquez, y del inicio del Festival Internacional de Órgano de Morelia (FIOM).

La Orquesta Sinfónica Nacional del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura bajo la dirección del maestro Ludwig Carrasco, presentaron el programa titulado Expediente Brahms: Cuarta sinfonía, como parte de su Primera Temporada de conciertos.

Al inicio del concierto en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes se mencionó que la primera obra Ritual, de Manuel Enríquez, era parte de la conmemoración del aniversario luctuoso número 30 del compositor. Además de que la partitura era el resultado de la colaboración entre la agrupación del Inbal con el Centro Nacional de Investigación y Documentación Musical (Cenidim) del Inbal.

Posteriormente se presentaron en el escenario los maestros Ludwig Carrasco, director artístico de la OSN, la subcoordinadora nacional de Música y Ópera, María Dolores Zavala, y el representante del Festival Internacional de Órgano de Morelia, Abraham Vega.

Abraham Vega comentó que con esta presentación iniciaron las actividades que tendrá el FIOM durante su edición 58. Mencionó que se sentían honrados por estar en el recinto cultural más importante del país, el Palacio de Bellas Artes, para promover el festival fundado por el maestro Alfonso Vega Núñez, quien buscó promover la paz y la cultura a través del arte.

Agradeció la cooperación del Inbal, a través de la OSN y presencia del organista titular de la Basílica del Sagrado Corazón de Montmarte en París, Gabriel Marghieri.

Después, el solista invitado interpretó majestuosamente, junto con la OSN, la obra del compositor francés Alexander Guilmant: Sinfonía núm. 1, Op. 42 para órgano.

Por último, las y los asistentes, quienes permanecieron expectantes al escuchar la Sinfonía núm. 4, de Johannes Brahms, culminación de la obra sinfónica del compositor.

El programa de la Orquesta Sinfónica Nacional se repetirá el domingo 21 de abril, a las 12:15 h en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

