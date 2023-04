Reconocen A Ana Ofelia Murguía Con La Medalla Cátedra Ingmar Bergman 2022 Por Su Amplia Trayectoria Y Legado Teatral

En reconocimiento a la trayectoria y aportaciones al quehacer artístico de nuestro país, la actriz de número Ana Ofelia Murguía, de la Compañía Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Coordinación de Difusión Cultural UNAM y la Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman en Cine y Teatro, recibió la Medalla Cátedra Ingmar Bergman 2022.

Durante la ceremonia, la directora artística de la CNT, Aurora Cano, mencionó: "desde que era alumna de teatro, Ana Ofelia era para mí una figura inalcanzable. Desde mi perspectiva, la distinguen tres características: la primera es la imprevisibilidad, es decir, nunca sabes realmente qué va a pasar. Tiene una mirada penetrante y de repente, revela una dulzura. La segunda es la capacidad de juego, una capacidad innata en ella e increíble. Y la tercera, nace de un malentendido entre actores, que tiene que ver con esta capacidad de generar todo tipo de sentimientos. Es una cualidad incisiva. Como público la he disfrutado por esos elementos. Es un honor para la CNT tenerla como actriz de número y ha participado y trabajado sin parar, con una disposición impresionante. Es un privilegio tenerla".

De igual manera, el actor Gonzalo Guzmán habló sobre la humildad y el compañerismo que siempre han caracterizado a su abuela, la primera actriz Ana Ofelia Murguía. "Ha sido una valiosa lección, nunca ha buscado la parafernalia y ha entrado literalmente por la puerta de atrás en cada ceremonia y alfombra roja." Para finalizar su participación, extendió un agradecimiento "por el merecidísimo homenaje a la impecable trayectoria de Anona".

Por último, al entregarle la medalla, la primera actriz agregó: "Actuar ha sido mi pasión, me siento muy afortunada, nunca he padecido. A mí no me parece una carrera difícil. No es que no lo sea. Cuando uno tiene pasión por algo no lo suelta. Si uno trabaja y da lo que puede, hay gente que lo reconoce. Eso es maravilloso. Mi vida ha sido muy buena".

Ana Ofelia Murguía es egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) en 1957; fue alumna del maestro Seki Sano. Ha participado en más de 70 obras de teatro y colaborado con los más distinguidos directores y personalidades del ámbito teatral mexicano e internacional. Desde 2008 es integrante del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro en calidad de número y ha formado parte del elenco de puestas en escena, como Ser es ser visto, de Luis de Tavira y Stefanie Weiss, dirección Luis de Tavira; El malentendido, de Albert Camus, dirección Marta Verduzco; Ilusiones, de Iván Viripaiev, dirección Mauricio García Lozano; Una mentira, dramaturgia de Ximena Escalante a la novela Una historia verdadera basada en mentiras, de Jennifer Clement, dirección Mauricio García Lozano; Eramos tres hermanas (variaciones sobre Chéjov), dramaturgia y dirección José Sánchez Sinisterra. También participó en las lecturas dramatizadas Los ciegos, de Maurice Maeterlinck, dirección Arturo Beristain; La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, dirección Rosenda Monteros; Bodas de sangre, de García Lorca, dirección Yulleni Pérez Vertti, y Hambre vieja, de Peer Wittenbols, dirección Ricardo Rodríguez.