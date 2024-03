Recibe Francisco Gallardo Negrete El Premio Bellas Artes Sonora De Minificción Edmundo Valadés 2023

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), y el gobierno del estado de Sonora, por medio del Instituto Sonorense de Cultura, entregaron el Premio Bellas Artes Sonora de Minificción Edmundo Valadés 2023 al escritor Francisco Gallardo Negrete por Historia universal de los arrepentimientos.

El presídium, que se dio cita en la Sala de Arte, estuvo integrado por representantes del Instituto Sonorense de Cultura; del Departamento de Literatura y Bibliotecas de Sonora y de la Coordinación Nacional de Literatura del Inbal, así como el escritor galardonado.

Francisco Gallardo agradeció a las autoridades convocantes del premio, así como a familiares y amigos, y rememoró el momento en el que la literatura y el arte llegaron a su vida: “Desorientado y con mucho tiempo libre, una vez encontré en la mesa de la sala uno de esos títulos. Anhelo de vivir. La vida de Vincent van Gogh, de Irving Stone. Esa lectura, sin exagerar, me cambió. Descubrí a un tiempo la pintura y la literatura, y lo más importante, supe que tenía que hacer algo con mi vida: enmendarla, corregirla, ordenarla”.

Refirió que su obra ganadora, Historia universal de los arrepentimientos, es un esfuerzo personal por conciliar sus dos pasiones, el arte y la literatura: “En pintura un arrepentimiento se define como cada una de las tentativas de composición que subyacen a una obra. Hay decenas, centenas, y quizá millares de imágenes que jamás llegaron a ver la luz, o más bien que, viéndola, fueron privadas de ella. La base del arte y la vida es idéntica: el arrepentimiento. Solo quien se arrepiente por motivos éticos o estéticos es capaz de mejorar”.

Al tomar la palabra, Beatriz Aldaco agradeció la presencia de Karen Villeda, y recordó que las alianzas sustentadas en buena voluntad, como en este caso, en honor y homenaje a un escritor como Edmundo Valadés, y a quienes se han destacado en el oficio literario, ofrecen una garantía de realización: “El trabajo en equipo está probado fructifica de manera intensa. De ahí que estemos aquí felices y satisfechos por la actividad conjunta con el Inbal, quien ha brindado todo el apoyo para dar cauce a este certamen, que pondera la obra de un autor loable que enorgullece a Sonora y, en general, a las letras mexicanas y de habla hispana”. También felicitó al escritor galardonado por la originalidad de su escritura a través de la minificción.

Posteriormente, Roxana Fragoso realizó la lectura del acta del jurado del premio, dando pie para que las titulares de la CNL y el Instituto Sonorense de Cultura entregaran el reconocimiento al doctor en Humanidades por la UAM Iztapalapa.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Literatura agradeció la colaboración del gobierno estatal y el Instituto Sonorense de Cultura y, a nombre de la directora general del Inbal se congratuló por la entrega del Premio Bellas Artes Sonora de Minificción Edmundo Valadés, uno de los galardones más jóvenes de los 22 reconocimientos literarios que otorga la institución, siendo esta la tercera ocasión en que se realiza.

