Realizarán Concierto Y Clase Magistral De Violonchelo En El Conservatorio Nacional De Música

El maestro Serguei Trush, docente de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey (Esmdm), acompañado por el pianista Luis Villareal (egresado), impartirán un concierto y clase magistral de violonchelo en el Conservatorio Nacional de Música, el 22 y 23 de abril respectivamente.

Ambas instituciones -Esmdm y el CNM--, pertenecientes al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), realizan esta colaboración como parte de la iniciativa de invitar a las y los maestros que imparten a nivel superior dentro de las escuelas del Inbal, y que han sido reconocidos nacional e internacionalmente, a compartir sus conocimientos con la comunidad educativa y docente.

“Ya en un evento anterior, docentes del Conservatorio participaron como jurado en un concurso de La Superior y se pretende crear una mayor participación inter-escuelas”, mencionó el maestro de la Esmdm y coordinador del concierto Alejando Padilla.

Dentro del repertorio del concierto (22 de abril, 17:00 h, en la Sala 34 Alfredo Bablot) se interpretarán obras de César Franck, Robert Schumann y Dmitri Dmitriyevich. La clase magistral se realizará el 23 de abril, a las 10:00 h, Sala 4 Agustín Caballero. Ambas actividades de entrada libre.

Serguei Trush nació en la URSS. Es graduado del Conservatorio Estatal de Georgia y forma parte de la comunidad docente de la Esmdm desde 1997.

