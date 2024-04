Realizará El Inbal El Seminario De Arte Y Educación Artística

Enter Your Email to Unlock This Article



El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), realizará del 16 al 18 de abril en el Palacio de Bellas Artes -de 10:30 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00, el Seminario de Arte y Educación Artística.

El Seminario está dirigido a especialistas en educación artística, con el objetivo de generar un espacio de reflexión y diálogo académico para enriquecer las perspectivas de la enseñanza en el contexto actual; además, servirá como materia prima para generar las Memorias sobre Arte y Educación Artística del Inbal, las cuales se proponen como una radiografía del trabajo docente y educativo que se imparte en las escuelas y centros de la institución.

El objetivo es entrar en diálogo con la comunidad del Instituto y llegar a puntos de encuentro y lugares de reflexión que permitan entretejer horizontes para una enseñanza artística que brinde posibilidades a las generaciones venideras.

Durante el seminario se desarrollarán mesas de discusión que abordarán temáticas fundamentales: La educación artística en el siglo XXI: investigación y creación; Inter-multi-trans disciplinas en la educación artística; Impacto de la educación artística en otros campos del saber profesional; Igualdad de género en las artes: nuevos enfoques educativos; Diversidad e interculturalidad en la educación artística; Profesionalización de las artes en el mercado laboral, y Tecnología en la educación artística y las artes en la era digital.

Entre los ponentes están académicos e investigadores destacados, así como grandes artistas, gestores e intelectuales que colaboran con los centros y escuelas del Inbal: Mónica Hernández Riquelme, Eduardo Andión Gamboa, Emilio García Canal, Rocío Galicia Velasco, Yunuen Díaz Velázquez, Riánsares Lozano, Benjamín Martínez, Juan Claudio Retes, Víctor Barrera García, Mónica Amieva, Fernando Aragón Monroy, Gabriel Sierra Fincke, María del Carmen Legaspi, Jimena Saltiel de la Peña, Sergio Ricaño Gutiérrez, Carlos Cruz Florencia, Verónica García Rodríguez y Andrea Di Castro.

