Quasar Saxophone Quartet Compartió Experiencia Con Saxofonistas Y Estudiantes De Composición En El CNM

La actividad forma parte del programa Qu4s4r y las Escuelas de Nivel Superior de Música del Inbal, que organiza el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) de la Secretaría de Cultura federal, a través de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey (Esmdm), la Fundación Inbal y el gobierno de Quebec. Quasar Saxophone Quartet, integrado por Marie-Chantal, directora artística; Mathieu Leclair, saxofón alto; André Leroux, saxofón tenor; y Jean Marc Bouchard, saxofón barítono, se dedica a la creación y promoción de la música contemporánea. Sus proyectos han incluido música instrumental, improvisación y electrónica. Su repertorio, único y original, integra más de 200 obras que abarcan múltiples áreas de la creación musical. Bajo esta línea de trabajo, comparte sus conocimientos y experiencia, como se pudo apreciar en el taller que ofreció a las y los alumnos del CNM, a través de dos espacios académicos que brindaron a saxofonistas y compositores la oportunidad de dar a conocer sus obras y contar con la visión del grupo, a la par de apreciar el trabajo de la compañía y poder externar sus comentarios a partir de las partituras, los multifónicos, los sonidos nube, el pulso y la profundidad de las sonorizaciones trabajadas. "Queremos compartir nuestra experiencia con los alumnos del saxofón y compositores, Junto con el concierto que ofrecimos, queremos hacer una conexión con los estudiantes para crear una comunidad. Serán dos sesiones, una para los saxofonistas y otra para compositores, en las que les daremos consejos para la interpretación y su trabajo técnico y artístico", comentó en entrevista, Marie-Chantal Leclair. Consideró que el objetivo del grupo en esta sesión académica es dar a conocer las obras que el cuarteto ha creado, así como el trabajo de sus saxofonistas para mostrar diversos aspectos de la interpretación. "Quasar es un grupo que ofrece un espacio de música nueva, dando campo a los compositores para experimentar sobre sus bases de música clásica y así poder expandir su trabajo". Para la promotora, la música es un arte vivo que se enriquece continuamente. "Estoy contenta por el entusiasmo y la emoción que muestran los creadores y saxofonistas por aprender, y estamos agradecidos con el Conservatorio por la oportunidad de recibirnos, un espacio que no solo comparte su experiencia, sino que también se nutre de las experiencias y conocimientos de otros". Cabe destacar que el grupo Quasar Saxophone Quartet, dentro del programa Qu4s4r y las Escuelas de Nivel Superior de Música del Inbal, ofreció en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, la Escuela Superior de Música del Cenart y el CNM una serie de conciertos con obras de su autoría, calificadas por la propia agrupación como "rituales, ceremonias para prestar atención por un momento, al menos, a la realidad de nuestros cuerpos, a la realidad de nuestras almas y a la realidad de nuestras mentes". Además, impartió talleres y clases magistrales en los mismos planteles del Inbal.

