Presentar Mil pensamientos en México es muy importante para el Kronos Quartet: David Harrington

El legendario Kronos Quartet regresará a nuestro país para ofrecer un peculiar espectáculo: la proyección de Mil pensamientos, documental escrito y dirigido por Sam Green y Joe Bini que representa una travesía por su exitosa trayectoria, el cual será musicalizado en vivo por el propio ensamble estadunidense, el martes 11 de junio a las 20:00 en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Sam Green y Joe Bini se unieron al Kronos Quartet en Mil pensamientos, pieza de performance multimedia que amalgama narración y música en vivo con material de archivo y entrevistas filmadas con artistas como Philip Glass, Tanya Tagaq, Steve Reich, Wu Man y Terry Riley. Juntos en el escenario, Green y el cuarteto interactúan con las imágenes cinematográficas para crear un registro y una exploración de la música de fines del siglo XX y de principios del XXI.

El Kronos Quartet fue fundado en 1973 por el violinista David Harrington. En la actualidad está conformado por Harrington, el violinista John Sherba, el violista Hank Dutt y la violonchelista Sunny Yang. Durante su extensa carrera ha combinado un espíritu de intrépida exploración con el compromiso de renovación continua de la música de cámara.

"Estamos muy emocionados de llevar Mil pensamientos a México, uno de nuestros países favoritos para tocar. Hace algunos años hicimos Nuevo, un álbum que celebra la cultura y la música mexicanas. Es uno de mis discos favoritos de Kronos Quartet. Interpretar en México Mil pensamientos es muy importante para nosotros. Estamos muy felices de regresar a su país. No puedo esperar a tocar otra vez en México", refiere en entrevista David Harrington.

"Después de que falleció mi hijo en 1995, mi esposa, mi hija y yo pensamos que teníamos que ir a México para la primera Navidad sin él. Ya había ido muchas veces antes, y siempre me sentí bienvenido. Además, sabía que su cultura tenía una comprensión de la muerte que podía ser muy importante para nosotros en ese momento. Estuvimos diez días en esa ocasión. Cada nota de Nuevo provino de algo que escuché cuando estuve allá. México tiene un lugar único en mi corazón".

Mientras Green cuenta en el escenario la historia de más de cuatro décadas del cuarteto de cuerdas, éste retoma su extenso trabajo con música de los mencionados compositores y de George Crumb, Laurie Anderson, Clint Mansell, Aleksandra Vrebalov, Café Tacvba y John Zorn, entre otros.

"El ensamble estuvo muy involucrado en el proyecto de Mil pensamientos. Dimos a Sam Green acceso completo a nuestra historia. Sabíamos que iba a hacer algo que sería más grande que cualquiera de nosotros y que el cuarteto en su conjunto; algo que la gente apreciaría mucho. Nuestro acervo entero estuvo abierto para él. Tuve muchas reuniones con él previas a la realización del documental, aproximadamente durante un año y medio. Todos los miembros de Kronos fuimos entrevistados profusamente, así como nuestra representante y muchos de los compositores con los que hemos trabajado de manera cercana".

La presentación de Mil pensamientos trasciende la típica función de música y cine en vivo para convertirse en una meditación de la música en sí misma. "Es muy interesante verte a ti mismo hace 30 o 40 años en la pantalla. Me hizo apreciar la juventud aún más. Creo que el ensamble ha sido muy estable a lo largo de estos años. Hay cosas que dije hace 40 años con las que todavía coincido.

"Es extraño estar en el escenario al mismo tiempo que la historia del grupo en la pantalla. Tienes la sensación de que el público te ve detrás de las notas que tocamos. Es como estar desnudo; como si la película capturara algo de la música en sí misma y lo que compartes con la gente, lo que puede ser útil no sólo para otros músicos, sino también para los escuchas".

El Kronos Quartet es uno de los conjuntos más celebres e influyentes del mundo, y ha realizado miles de conciertos, lanzado más de 60 álbumes, colaborado con una mezcla ecléctica de compositores e intérpretes, y encargando más de mil obras y arreglos para cuarteto de cuerdas.

Ha ganado más de 40 galardones, incluidos los prestigiosos premios Polar Music, Avery Fisher y WOMEX. La asociación sin fines de lucro Kronos Performing Arts Association gestiona todos los aspectos de su trabajo, incluida la puesta en marcha de nuevas obras, giras de conciertos y funciones de temporada locales, programas educativos y un festival de producción propia.

En 2015 lanzó Fifty for the Future: The Kronos Learning Repertoire, proyecto de educación que gestiona y distribuye de forma gratuita la primera biblioteca de aprendizaje del repertorio contemporáneo para cuarteto de cuerdas.

El año pasado, Mil pensamientos obtuvo el premio del público al mejor largometraje documental en el Festival Internacional de Cine de San Francisco, ciudad sede del Kronos Quartet.

"Hay muchas aventuras musicales que deseo tener. Los primeros 45 años de Kronos me han preparado para los próximos 45. La música es una variación continua que la humanidad hace con los sonidos, los instrumentos, las voces. La música es un invento extraordinario. Estoy más inspirado y siento mayor energía que nunca. En estos días se desarrolla en San Francisco la quinta edición del Kronos Festival -encuentro anual organizado por la Kronos Performing Arts Association- y estrenaremos tres obras. Estoy muy emocionado por eso.

"Espero que Mil pensamientos abra mentes y puertas al futuro. Hay muchos caminos por los que nuestra música puede ir. Lo que siempre busco es que se sienta natural, como el siguiente paso que tenemos que tomar. He pasado mucho tiempo pensando en esto, experimentando y escuchando", concluye Harrington.





