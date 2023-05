Presenta El Inbal Confluencias, 100 Años De Interdisciplina En Los Acervos Y Fondos Documentales De Los Centros De Investigación

Además, "no solo vamos a mostrar los productos ya terminados o fotografías de algún momento de la danza o los títeres ya acabados, vamos a presentar parte de la correspondencia de los artistas en sus diálogos. Por ejemplo, de Silvestre Revueltas en Upayapa, en donde hay un diálogo sobre la creación. O bien, un programa de mano de tres óperas mexicanas, que fueron las primeras piezas que se presentaron en el Palacio de Bellas Artes" señaló.

Finalmente, para el investigador del Cenidim y co-curador, Alejandro Armando González se trata de ver otra perspectiva de los documentos, no solo de la tipología, sino del contenido; es decir, habrá programas de mano o libretos en los cuales viene la lista de quienes participaron en alguna presentación, y eso implica artistas plásticos, libretistas, coreógrafos, compositores, directores de escena y musicales.

En el caso de danza estará la máscara de una obra que se llama Juan Calavera, cuya coreógrafa fue Josefina Lavalle y que también resulta un documento para las y los investigadores y especialistas. También, se verá parte de los grupos independientes quienes, bailaban en diferentes espacios que no eran teatros, como plazas, canchas o pisos de piedra, haciéndole llegar el arte a la gente.

Para la investigadora del Citru y también co-curadora, Claudia Hiram Jasso Apango, las disciplinas artísticas no son aisladas, siempre se entrelazan y por ende es importante la documentación. "Lo que tratamos de buscar es la interdisciplina de cómo, por ejemplo, en El Cuadrante de la soledad, se reúnen las grandes "R" (dirigida por Ignacio Retes; la obra es de José Revueltas; y la escenografía de Diego Rivera", explicó.

"En particular, agregó, me gusta la parte del teatro guiñol, que era más educativo y confluían varios saberes y conocimientos; hay fotos en donde se muestra esta cultura itinerante que se llevaba a todos lados", apuntó.

De acuerdo con la investigadora del Cenidiap y co-curadora de la exhibición, Guillermina Guadarrama, "lo que queremos develar es qué archivos tenemos y cómo se resguardan, ya que son una riqueza que aún no se encuentra en ningún libro, y de alguna manera esto va a propiciar nuevos caminos para la investigación artística, hacer una relectura y una revisión histórica", comentó.