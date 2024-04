Poéticas Y Estética En La Pedagogía E InvestiCreación A 19 Universidades

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



La Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT), recinto educativo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), llevará a cabo el Tercer Congreso Internacional La Voz en la Escena Artística. Poéticas y estéticas en la pedagogía e investiCreación, el cual reunirá a cerca de 30 especialistas iberoamericanos.

A realizarse del 15 al 17 de abril, en colaboración con la Red de InvestiCreación Artística, la Compañía Nacional de Teatro Universitario, así como 17 universidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España y México, este encuentro reunirá, de forma presencial y virtual a investiCreadores (creadores escénicos fundamentados en procesos de investigación), docentes, tesistas, artistas, terapeutas y académicos para reflexionar en torno a la voz en la escena.

Con este encuentro, la ENAT busca contribuir a la formación de sus estudiantes y favorecer el diálogo entre especialistas y creadores, a través de un programa que incluye la presentación editorial del libro Una historia cultural del grito, de Ana Lidia Domínguez, este 15 de abril, a las 16:00 horas, así como un conversatorio con la reconocida artista Hebe Rosell, el miércoles 17 de abril, a las 12:30 horas.

En 10 mesas se abordarán temas como la ética en la voz escénica; la educación y experiencias pedagógicas; la investigación, el desarrollo, generación y aplicación del conocimiento; la investiCreación; las ciencias y tecnologías para la voz y sus procesos; los espectáculos y obras en línea; la diversidad lingüística y multiculturalidad en la voz escénica, así como la discursividad, intertextualidad y transdisciplina. Asimismo, se impartirá el taller Sistema de flujos Teleki-Ho, impartido por Iris Solar.

Entre las instituciones mexicanas participará el Centro Universitario de Teatro, las universidades autónomas de Chihuahua, Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Aguascalientes, Nuevo León, así como la Universidad de las Artes de Yucatán, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de Guanajuato, Veracruzana y de Guadalajara.

Del ámbito iberoamericano tendrá presencia la Universidad de Antioquia (Colombia), la Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad Autónoma de Barcelona (España), Universidad de Chile, Universidade Estadual de Campinas (Brasil), Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (Argentina).

Los interesados pueden seguir la transmisión de las actividades en Facebook de la Escuela Nacional de Arte Teatral y conocer la programación completa a través de la página: enat.inba.gob.mx.

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.